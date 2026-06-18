El Rayo Vallecano confirma a Beñat San José como su nuevo entrenador la temporada que viene

El Rayo Vallecano ha confirmado este jueves oficialmente a Beñat San José como nuevo entrenador a partir de la temporada que viene, según un comunicado en su web oficial en el que no especifica duración de contrato.

Procedente de la SD Eibar de Segunda, el técnico vasco, de 46 años, tiene la difícil papeleta de superar los logros de Iñigo Pérez, que tras llevar al Rayo a puestos de Conference League la temporada anterior, en la recién terminada lo ha conducido a disputar una final europea por primera vez en su historia. Dejó el listón alto antes de fichar por el Villarreal.

San José dejará el equipo guipuzcoano apenas tres semanas después firmar la renovación hasta 2027 al haber llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano.

El club armero anunció el 3 de junio que San José seguiría vinculado al Eibar, en el que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025, pero este jueves ha anunciado en su página web que el técnico le ha trasladado "su voluntad de aceptar una propuesta profesional procedente de otra entidad", una posibilidad que "estaba recogida en las condiciones de su contrato".

La Sociedad Deportiva Eibar expresa su agradecimiento a los tres "por su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el club" y les desea "la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales".

Antes del Eibar, San José comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Sin salir del país continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15. En la 2015-2016 pasó a América para entrenar al Deportes Antofagasta de Chile. A la temporada siguiente su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.

En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando la Primera División chilena en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022, donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC y, de ahí, el paso al Eibar.