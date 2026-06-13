Isaac Del Toro se jugará el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Juan Ayuso y Jorgenson después de la caída de Seixas

La victoria en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el antiguo Criterium du Dauphiné, se jugará en las rampas del Plateau de Solaison después del emocionante final en el Grand Colombier, donde el mexicano Isaac Del Toro (UAE) arrebató el triunfo de etapa al español Juan Ayuso (Lidl-Trek) al rebasarle a falta de poco más de un kilómetro.

El de UAE es el principal favorito para alzarse con la general. Pero para ello tendrá que recuperar los 49 segundos que le separan aún del líder de la carrera, el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA), que logró conservar el maillot amarillo después de perder 2:33 en esta dura etapa de montaña.

Sin embargo, otros dos ciclistas se erigen como los únicos que podrían impedir el segundo triunfo del bajacaliforniano en una vuelta de una semana de prestigio después de su victoria en Tirreno-Adriático. Uno es Matteo Jorgenson, que aunque ha flojaeado en los dos finales en alto que ha habido, todavía es segundo en la general y aventaja en 7 segundos a Del Toro.

Ayuso sueña con el podio Por su parte, Juan Ayuso, se quedó con la miel en los labios en el Grand Colombier después de lanzar un valiente ataque a falta de 7 kilómetros que nadie pudo o quiso seguir. Por detrás el ritmo de Ben Tulett mantuvo a los favoritos a unos 20 segundos de Ayuso, hasta que Del Toro decidió cambiar de ritmo a falta de 4 kilómetros e irse en persecución del español. El del Lidl-Trek intentó soldarse a la rueda del mexicano cuando le alcanzó a falta de 1,5 kilómetros pero el de UAE le cambió el ritmo de inmediato, dejando fundido al alicantino, que perdió en meta 24 segundos.

Caída de Seixas El que parece descartado de la lucha por la general es Paul Seixas. El joven ciclista francés de Decathlon sufrió una caída a falta de 96 kilómetros de meta y rodó descolgado del pelotón a más de 3 minutos. Con la ayuda de sus compañeros de equipo, logró reintegrarse en el grupo de favoritos a falta de 37 kilómetros gracias al espectacular trabajo final de su gregario Leo Bisiaux. "Calculé mal una curva y pido disculpas a todos los corredores a los que pude haber puesto en peligro. Acabé entre la cuneta y la grava. Íbamos cuesta abajo a 70 km/h y me deslicé sobre el asfalto, quemándome por todas partes", detalló el ciclista francés de 19 años, que se queda 6º en la general a 1:54 del líder Tuckwell y a un minuto de Del Toro.