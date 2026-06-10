El Supremo rechaza el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en el Bernabéu

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

Según ha informado este miércoles el alto Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado este miércoles rechazar el recurso de casación número 1159/2026, preparado por el Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, en relación con la celebración de espectáculos en el estadio.

La asociación vecinal interpuso recurso contencioso administrativo Un recurso contra la desestimación presunta de su solicitud por parte del Ayuntamiento de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, por auto de 25 de junio de 2025, acordó inadmitir el recurso al considerar que el acto recurrido no era susceptible de impugnación. Así lo acordó dado que, además, el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Actividades, había contestado la consulta señalando que la competencia para autorizar dichos espectáculos extraordinarios le correspondía a la Comunidad de Madrid. Interpuesto recurso de apelación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM había estimado el recurso, dando la razón a la asociación vecinal, al señalar que el Juzgado debía haber admitido el recurso y por tanto entrar a analizar el fondo del asunto. Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada. Desde la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu se había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano del estadio, y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid con motivo de su reforma, no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo.

El Real Madrid ya se ha pronunciado El club blanco ha lanzado un comunicado en el que asegura que "el Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. La decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente." https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/club/comunicados/comunicado-oficial-10-06-2026