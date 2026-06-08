Garry Kasparov, el hombre que reinó en el ajedrez y desafió a la informática, en Conexión Vintage

“Sigue (Carlsen) siendo el número uno, hasta ahora indiscutible, pero desde hoy ya no tanto”, concluía el periodista y divulgador Leontxo García su crónica para el periódico El Pais al cierre del Norway Chess, tal vez el torneo de ajedrez más duro que se disputa en la actualidad.

En ese torneo no solo estaba en juego el premio en coronas y el prestigio, estaba en el aire si el genio noruego Magnus Carlsen —considerado para algunos el mejor jugador de la historia— es capaz o no de mantenerse como Número Uno del mundo más allá de los 15 años que acumula (desde julio de 2011 de forma ininterrumpida) y optar a batir al imponente Garry Kasparov (20 años en la cúspide).

El que fuera en su día entrenador de Carlsen es para la gran mayoría de aficionados el mejor jugador de la historia, aquel que desafió tanto al genio soviético Anatoly Karpov como a la tecnología. Su vida y trayectoria protagonizan el segundo programa que Conexión Vintage dedica al deporte de los escaques, el segundo que homenajea al programa de TVE En Jaque emitido en 1990, ‘Kasparov en jaque’.

Un año y unos meses después de disfrutar junto al mencionado Leontxo García y Ana José Cancio del homenaje a la figura de Karpov, esta vez García estará acompañado por la periodista Marisol Soto (componente del recordado programa En Jaque de TVE) y del gran maestro Miguel Illescas. Como conductor, Felipe Fernández.

La inclusión de Illescas no es casualidad, ya que el que fuera campeón de España de ajedrez hasta en ocho ocasiones a finales de los 90 y principios de los 2000 participó de joven en el programa En Jaque como invitado para enfrentarse a Garry Kasparov en una partida simultánea. Años más tarde, sería contratado por IBM para trabajar en el proyecto tecnológico Deep Blue, cuyo único objetivo era batir al campeón Kasparov.

La figura de Kasparov reúne todo lo apasionante. Desde sus primeros pasos bajo la tutela de su madre Kasparova y su férrea educación hasta convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia (22 años), hasta su oposición directa a Vladimir Putin en Rusia.

Por el medio, el programa revivirá la especial relación de Kasparov con España, y en particular con el Torneo de Linares, y su gran desafío contra la tecnología.

En estos tiempos en los que no se habla de otra cosa que no esté vinculada a la Inteligencia Artificial, el programa excava en los orígenes de esta revolución.

A sus 63 años y desde su residencia en Nueva York, Kasparov sigue siendo una de esas figuras únicas que trascienden mucho más allá del deporte.