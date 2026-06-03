Tunkara y Abdou Kemo, talento en la España sub-17 con Pedri y Griezmann como ídolos

España ya está entre las cuatro mejores selecciones del Europeo sub-17, pero quiere más. La selección de Sergio García se mide este jueves a Italia en las semifinales del torneo con el objetivo de regresar a una final continental. En la otra semifinal, Francia y Bélgica pelearán por el segundo billete en una edición que ha reunido en Estonia a algunas de las grandes potencias del fútbol europeo.

Tras superar la fase de grupos con dos victorias y una derrota, la sub-17 española llega a la penúltima ronda impulsada por una generación repleta de talento.

Además de Enzo Alves, entre la plantilla de La Rojita también destacan dos futbolistas que ya empiezan a acaparar todas las miradas: Ebrima Tunkara y Abdou Kemo Badji.

De jugar descalzo en Gambia a seguir los pasos de Pedri La historia de Ebrima Tunkara parece sacada de una película. Nacido en Gambia, comenzó a jugar al fútbol en las calles de su pueblo antes de que su familia emigrara a España. Tras dar sus primeros pasos en un club de Mataró, llamó la atención del FC Barcelona y acabó instalándose en La Masía. A sus 16 años ya ha debutado con el Barça Atlètic y se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes de la selección española. En este Europeo acumula un gol y cuatro asistencias, además de actuaciones decisivas como la exhibición que firmó ante Bélgica, donde asistió a Abdou Kemo en el único gol del encuentro. Tunkara no esconde quién inspira su juego. Su gran referente es Pedri, otro futbolista que quemó etapas a una velocidad vertiginosa hasta convertirse en internacional absoluto siendo todavía adolescente. En apenas dos años pasó de jugar en Segunda División con Las Palmas a convertirse en titular con España en una Eurocopa y disputar el Mundial de Catar. Al igual que el canario en el Mundial sub-17 de 2019, el atacante azulgrana se ha convertido en uno de los líderes ofensivos de España pese a ser uno de los más jóvenes de la plantilla.

Abdou Kemo, la joya rojiblanca que mira a Griezmann Si Tunkara pone la creatividad, Abdou Kemo aporta profundidad, velocidad y gol. El futbolista del Atlético de Madrid, que acaba de firmar su primer contrato profesional con el club rojiblanco, está aprovechando el Europeo para confirmar por qué está considerado una de las grandes promesas de su generación. 00.58 min Transcripción completa jugador del barça intentando el uno contra uno, se va de uno, muy bien, buscando el disparo, pierna izquierda, al final no es él, y qué golazo de España, marca el primero, Abdu, qué movadi, marca a España, se adelanta el equipo de Sergio garcía gran disparo con la pierna zurda abdú que mova y el jugador del Atlético de Madrid, que marca el 1-0 para España y que de momento le da el pase a las semifinales del Europeo Sub-17. ¡Qué buena jugada! ¡Qué bien se gira Ebrima Tunkara! parecía que la jugada se iba a ir diluyendo, pero no, encuentra el hueco, se gira.. percute por banda derecha, encuentra el pase con pierna derecha y luego parece fácil ponerla ahí donde la pone Abduke Movachi, casi sin moverse, con pierna izquierda abre el cuerpo, la pelota que va recta, imposible para los dominios del guardameta belga de Mati Segers. Es el primero de la selección española, otra vez La conexión Tunkara - Abdou Kemo le da la victoria a la España sub-17 ante Bélgica El extremo marcó el tanto que decidió el triunfo frente a Bélgica y está siendo una de las principales amenazas del ataque español. Su crecimiento en las categorías inferiores del Atlético ha sido meteórico y, aunque todavía está en edad cadete, ya compite con futbolistas de categorías superiores. Su espejo es Antoine Griezmann. El delantero suele reconocer que se fija mucho en el campeón del mundo francés, una referencia que también tuvo que abrirse camino desde muy joven y encontró en la Real Sociedad la oportunidad que muchos clubes de su país no le dieron antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo.