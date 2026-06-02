Tras la Champions y el descenso Míchel afronta un nuevo reto: encajar en el cruyffismo

Cuando Míchel Sánchez llegó a Montilivi en el año 2021 nadie podría imaginar todo lo que llegaría después. El madrileño cogió al equipo en Segunda División y no solo lo ascendió sino que le llevó a la máxima competición europea por equipos: la Champions League. Era la primera vez que el club catalán participaba en la Liga de Campeones. Un reto mayúsculo que elevó la figura de Míchel a uno de las figuras más importantes de la historia del Girona.

Ni siquiera el descenso de Primera División que ha protagonizado el conjunto albirrojo esta campaña mancha el legado del ya entrenador del AJAX quien afronta ahora en tierras neerlandesas un nuevo reto: encajar en la filosofía cruyffista y en palabras suyas: "devolver al Ajax al lugar que le corresponde."