Tras la Champions y el descenso Míchel afronta un nuevo reto: encajar en el cruyffismo
- Ya es oficial: Michel firma con el Ajax por dos temporadas
- Lo hace tras ser héroe en Girona pero no pudiendo evitar el descenso a Segunda
Cuando Míchel Sánchez llegó a Montilivi en el año 2021 nadie podría imaginar todo lo que llegaría después. El madrileño cogió al equipo en Segunda División y no solo lo ascendió sino que le llevó a la máxima competición europea por equipos: la Champions League. Era la primera vez que el club catalán participaba en la Liga de Campeones. Un reto mayúsculo que elevó la figura de Míchel a uno de las figuras más importantes de la historia del Girona.
Ni siquiera el descenso de Primera División que ha protagonizado el conjunto albirrojo esta campaña mancha el legado del ya entrenador del AJAX quien afronta ahora en tierras neerlandesas un nuevo reto: encajar en la filosofía cruyffista y en palabras suyas: "devolver al Ajax al lugar que le corresponde."
"Me siento muy bien estando aquí"
La entidad neerlandesa señaló en su página web que en próximos días "se comunicarán más detalles sobre la composición del nuevo cuerpo técnico" bajo las órdenes de Míchel. Nacido el 30 de octubre de 1975 en Madrid, empezó su carrera como entrenador en el Rayo Vallecano y lo dirigió durante dos temporadas antes de fichar por la SD Huesca en 2019.
"Estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. El Ajax es un gran nombre en Europa, un club que siempre ha formado a jugadores jóvenes y talentosos", declaró el propio Míchel este martes a los medios oficiales del Ajax.
"Jordi me conoce de mi trabajo en España y hemos hablado sobre la filosofía del club, sobre mi forma de trabajar y cómo encajo en ella. Me ha demostrado una gran confianza, y junto con el resto del equipo, estamos comenzando un nuevo reto", aludió al director técnico Jordi Cruyff.
Luego Míchel dijo tener "plena confianza" en lograr los objetivos pronto, después de que el conjunto de Amsterdam terminase quinto en la última Eredivisie y no lograse clasificación para la Champions League ni para la Europa League de la próxima campaña.