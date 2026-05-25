Rafa Jódar vence en primera ronda de Roland Garros en su primer partido en un Grand Slam

El tenista español Rafa Jódar se ha impuesto al estadounidense Aleksandar Kovacevic por la vía rápida (6-1, 6-0 y 6-4) en una hora y 34 minutos en su debut en Roland Garros. El madrileño, de 19 años, se ha convertido en la sensación del circuito en su primer año en la elite y no ha sentido los nervios de su primer partido en el cuadro final de un Grand Slam.

El favorito número 27 del torneo emergió como un huracán en medio del sol de justicia que caía sobre la capital francesa, para imponerse al estadounidense Kovacevic, 67º del mundo.

La promesa del tenis español, de 19 años, en torno al que se ha generado una gran expectación por sus buenos resultados en su primer año entre los mejores, no pareció sentir el nerviosismo de su debut en un grande, que tuvo lugar en una de las pistas menores del torneo.

Otro español, Pablo Carreño, recuperó buenas sensaciones al imponerse al checo Jiri Lehecka, duodécimo favorito del torneo, por 6-3, 7-6 (7/3) y 6-3