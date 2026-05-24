El ascenso del Depor o el descenso del Real Zaragoza acaparan las miradas en la penúltima jornada en Segunda División

Ocho años después de su descenso de la Primera División, el Deportivo de La Coruña está en disposición de volver a la élite del fútbol español. Volverá a Primera División matemáticamente si vence al Valladolid en la capital castellana y leonesa, o sin ganar en función del resultado de sus rivales.

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, dijo este viernes que sus jugadores deben jugar “con mucha cabeza” el duelo de este domingo contra el Valladolid, el cual eludió calificarlo como “una final” pese a que un triunfo asegura el ascenso a su equipo a falta de una jornada para el final de LaLiga Hypermotion.

“Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Saber qué partido queremos jugar, cómo queremos jugarlo, pasar juntos los momentos de sufrimiento. Sabemos lo que nos jugamos contra un rival que nos lo pondrá muy complicado. Hay que gestionar los momentos, pero la pasión y la ilusión debe existir”, expuso en rueda de prensa.

Apuntó que en el día a día palpan la “tremenda ilusión” que se vive en la ciudad, pero incidió en la importancia de tener “la máxima tranquilidad posible” porque el Valladolid ha mejorado “mucho” desde la llegada de Fran Escribá a su banquillo y no se los pondrá fácil.

“Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble, que al principio de temporada nos marcábamos como un posible objetivo. Es el privilegio de la tensión y la presión, entonces hay que disfrutarlo. Pero con esa dosis de tener cabeza y saber qué tenemos que hacer en esos momentos”, subrayó.