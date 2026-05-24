El ascenso del Depor o el descenso del Real Zaragoza acaparan las miradas en la penúltima jornada en Segunda División
- Una victoria de los gallegos en el estadio José Zorrilla de Valladolid les devolvería a Primera ocho años después
- Si el Cádiz suma en su duelo frente al Leganés deja a los 4 últimos clasificados con pie y medio en 1ª RFEF
Ocho años después de su descenso de la Primera División, el Deportivo de La Coruña está en disposición de volver a la élite del fútbol español. Volverá a Primera División matemáticamente si vence al Valladolid en la capital castellana y leonesa, o sin ganar en función del resultado de sus rivales.
Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, dijo este viernes que sus jugadores deben jugar “con mucha cabeza” el duelo de este domingo contra el Valladolid, el cual eludió calificarlo como “una final” pese a que un triunfo asegura el ascenso a su equipo a falta de una jornada para el final de LaLiga Hypermotion.
“Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Saber qué partido queremos jugar, cómo queremos jugarlo, pasar juntos los momentos de sufrimiento. Sabemos lo que nos jugamos contra un rival que nos lo pondrá muy complicado. Hay que gestionar los momentos, pero la pasión y la ilusión debe existir”, expuso en rueda de prensa.
Apuntó que en el día a día palpan la “tremenda ilusión” que se vive en la ciudad, pero incidió en la importancia de tener “la máxima tranquilidad posible” porque el Valladolid ha mejorado “mucho” desde la llegada de Fran Escribá a su banquillo y no se los pondrá fácil.
“Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble, que al principio de temporada nos marcábamos como un posible objetivo. Es el privilegio de la tensión y la presión, entonces hay que disfrutarlo. Pero con esa dosis de tener cabeza y saber qué tenemos que hacer en esos momentos”, subrayó.
El cántaro del Zaragoza que al final se acaba rompiendo
El Real Zaragoza de David Navarro ocupa el farolillo rojo de la clasificación de la Liha Hypermotion. Los maños no tiran la toalla a pesar de que el equipo esté a un paso del descenso y de que el domingo le espera un rival, Las Palmas, que se juega subir a Primera.
El campeón de la Recopa es, a falta de dos jornadas, último con 35 puntos. Para evitar el cataclismo, el primer milagro que necesita es que sume los seis puntos que quedan ante Las Palmas y el Málaga. Pero en el ya improbable caso de que lograra esa proeza, el conjunto aragonés dependería de los resultados de la Cultural, el Huesca, el Mirandés y el Cádiz, que marca la salvación con una distancia de cinco puntos.
De hecho, con que este último gane al Leganés sería suficiente para sellar el descenso matemático del Zaragoza, una catástrofe que también afectaría a sus cuentas. Porque salir del fútbol profesional mermaría de manera directa sus principales fuentes de ingresos, las retransmisiones televisivas, las cuotas de abonados, la publicidad y la comercialización de productos.
El club, que cerró la temporada 2024-2025 con una cifra de negocio de casi 18 millones de euros, podría acceder si baja, no obstante, a los 1,5 millones de euros correspondientes al fondo de compensación. En resumidas cuentas, el escenario es funesto para un club que, tras jugar con fuego en los últimos años, va a consumar este mes casi con toda seguridad un descenso que pasará a su historia más negra.