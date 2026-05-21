Etapa 12 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Imperia a Novi Ligure

Este jueves se disputa la etapa 12 del Giro de Italia 2026 entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km. Una nueva jornada propicia para una escapada, sin descartar un esprint para "rematadores" por el final ascendente. Pasado el ecuador del recorrido, dos dificultades de tercera categoría, Colle Giovo (11,4 km al 4,2) y Bric Berton (5,5 km al 5,9). Cerca de meta puede resultar clave el repecho de 600 metros al 7,2.

En directo, la etapa 12 del Giro de Italia 2026