El piloto español Aleix Espargaró sufre una fuerte caída en un test de Honda en Sepang

El piloto español Aleix Espargaró sufrió el pasado martes una fuerte caída mientras realizaba unas pruebas privadas para su equipo Honda Racing Corporation (HRC) en el circuito malasio de Sepang. Así lo ha confirmado el catalán este jueves al publicar una foto en redes sociales desde el hospital, junto a un comunicado.

El mayor de los hermanos Espargaró fue trasladado al centro médico 'Aurelius Hospital Negeri Sembilan', en el que se apreció la fractura de 'cuatro vértebras', con la posibilidad de tener que someterse a una 'cirugía', según explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social de Instagram, en la que tranquiliza a sus seguidores al confirmar que no existen 'daños en la médula espinal', y ya se encuentra de regreso a casa.

"El martes, durante los entrenamientos aquí en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas, aunque por muy poco, y, afortunadamente, no afectaron a la médula espinal", explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social.

"Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, que ha venido al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si es necesaria una intervención quirúrgica en Quirón Dexeus", continúa el piloto probador de HRC.

El de Granollers (Barcelona) se retiró del motociclismo profesional como piloto de Aprillia al finalizar la temporada 2024. Después de una breve incursión en el ciclismo profesional en el equipo Lidl-Trek en 2025, fichó como piloto probador de HRC, el equipo oficial de Honda en el Mundial de MotoGP, con el que ha estado realizando distintas pruebas para desarrollar la moto de 2026 y 2027.