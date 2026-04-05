Oviedo-Sevilla, duelo trascendental por una permanencia avivada por el Mallorca

La victoria del Mallorca sobre el Real Madrid no provocó un terremoto solo en la parte alta de la tabla. También fue todo un choque tectónico en la lucha por evitar el descenso, del que salió disparado el equipo bermellón aprovechando la derrota del Elche del viernes e igualando sus puntos con los de un Sevilla que visita al colista, un Oviedo que apura sus posibilidades de eludir el desenlace fatal.

El equipo hispalense, decimoquinto con 31 puntos, los mismos que Mallorca y Alavés, está obligado a ganar si no quiere meterse de lleno en la pelea que nadie quiere estar. Lo hará ya con Luis García Plaza en su banquillo. Debut exigente, sin duda, para el técnico madrileño.

El cambio en el timón busca enderezar una racha pésima de los andaluces, que acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria, con dos derrotas y dos empates que les han dejado en la rampa directa a la zona de descenso.

Objetivo carbayón: segunda victoria consecutiva en el Tartiere Enfrente estará el Oviedo, que busca su segunda victoria consecutiva en el Tartiere, un hecho inédito para los carbayones en Primera desde el año 2000. El 'subidón' de la victoria contra el Valencia, sin embargo, aparece ya nublada por la posterior derrota contra un rival directo como el Levante (4-2). En el capítulo de bajas, el Oviedo llega con seis ausentes, los lesionados Ovie Ejaria, David Carmo, Alex Forés, Leander Dendoncker, Luka Ilic y Lucas Ahijado. Por su parte, el Sevilla lamentará las bajas de Lucien Agoumé, por sanción, y de César Azpilicueta y Marcao, por lesión.