Gran Premio de Estados Unidos 2026, en directo la carrera al sprint de MotoGP: Acosta saldrá 3º; Mir y Marc, desde 2º fila

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de la temporada 2026, con el Circuito de las Américas como escenario de un duelo con múltiples focos entre el líder Marco Bezzecchi (Aprilia) y el gran dominador histórico del trazado texano, el español Marc Márquez (Ducati), que confía en cortar con la racha del piloto italiano.

Saldrá desde la pole position el italiano Fabio di Giannantonio, al que acompañan en la primera línea Marco Bezzecchi, actual líder del campeonato, y Pedro Acosta. Tras ellos desde la segunda fila saldrán 'Pecco' Bagnaia, Joan Mir, con una gran actuación en la sesión de clasificación como hacía tiempo que no se veía sobre una Honda, y Marc Márquez en la sexta plaza del grid, que se encontró con tráfico en su último intento de bajar su tiempo en unos accidentados minutos finales de QP.

Bezzecchi llega a Austin con el impulso de un arranque de campeonato brillante que le ha permitido colocarse al frente de la clasificación general tras las dos primeras rondas del curso. El italiano ha encadenado cuatro victorias consecutivas, si se tienen en cuenta también las dos últimas carreras de 2025, y busca prolongar su racha en un circuito que tradicionalmente ha tenido dueño claro.

Ese propietario ha sido durante años el español y vigente campeón mundial Marc Márquez. El piloto de Cervera ha ganado siete veces en MotoGP en Austin -entre 2013 y 2018, además de en 2021- y suma además ocho 'poles' en el trazado estadounidense, cifras que le convierten en el gran especialista de Austin.

El nueve veces campeón del mundo afronta además la cita con un incentivo histórico, ya que una victoria en Texas supondría su triunfo número 100 en Grandes Premios en todas las categorías, una marca que únicamente han alcanzado Giacomo Agostini y Valentino Rossi.