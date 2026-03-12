Carlos Alcaraz vence a Ruud y ya está en cuartos de final de Indian Wells

Carlos Alcaraz ha derrotado a Casper Ruud en los octavos de final de Indian Wells por 6-1 y 7-6 (2). El murciano superó al noruego en dos mangas. Arrasó en la primera y cerró el encuentro en el 'tie-break' de la segunda.

Alcaraz solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter a Ruud en un partido mucho más plácido al que enfrentó en la ronda anterior con el francés Arthur Rinderknech. El número uno del mundo se medirá en cuartos al británico Cameron Norrie, que venció a Rinky Hijikata en octavos (4-6 y 2-6).

Con la victoria de este miércoles, Alcaraz suma quince victorias en 2025 y sigue invicto en la presente temporada (15-0) con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz encarrila el duelo desde el inicio Ruud no jugó un mal tenis, pero no ganó un número suficiente de puntos para inquietar a Alcaraz. El noruego concedió sus dos primeros juegos al saque, con los que el murciano se puso rápidamente con un 4-0 a favor y el primer set encarrilado. Con 5-1 al resto, Alcaraz firmó su tercer 'break' de la tarde en Indian Wells y se apuntó la manga en su segunda bola de set. El español hizo lo que quiso en el desierto californiano. A un nivel altísimo, desplegó su habitual repertorio de voleas, globos y golpes imposibles para el resto de mortales, ante los que Ruud, impotente, no pudo más que reírse. Alcaraz ganó el 100% de sus primeros 24 puntos con el primer saque, hasta su quinto juego del segundo set. Una barbaridad.