Etapa 2 de la París - Niza 2026, en directo hoy: de Épone a Montargis (187km)

La segunda etapa de la París - Niza se disputa este lunes entre Épône y Montargis, una etapa de media montaña de 187 km, que puedes seguir en en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play

En la primera jornada ya saboreó la victoria Lamperti en un accidentado sprint. Varias caídas se sucedieron, con ciclistas como Vingegaard o Carlos Rodríguez llegando bastante tiempo más tarde que el ganador de etapa. Sin embargo, al suceder estos accidentes dentro de la zona protegida, partirán en esta etapa 2 con el mismo tiempo.

La segunda jornada de la 'Carrera del Sol' recorre las llanuras del Gâtinais, atravesando zonas abiertas que pueden provocar abanicos si el viento sopla de costado. Con un perfil mayoritariamente llano, hay tres dificultades montañosas de 3ª categoría que desatarán las hostilidades entre los que disputan el maillot de la montaña, pero que será difícil que evite una llegada masiva el sprint.

Primero se asciende la Côte des Mesnuls (km 30), 1,3 km al 5,1%; le sigue la Côte de Villecoin (km 80,5), una subida de 700 metros al 8,1%, y la tercera es la Côte du Pressoir (km 113), de 1,2 km al 5,9%. Una vez superadas las tres cotas montañosas se disputa el sprint intermedio en Fromont (km 140,5), justo antes de entrar en la fase final de la etapa, que pueden provocar un sprint en busca de las codiciadas bonificaciones.

Los cinco kilómetros finales son prácticamente llanos y de poca altitud, entre 86 y 88 metros, sin rampas ni trampas para los sprinters puros, por lo que los equipos con potentes velocistas trabajarán para lanzar a sus líderes en la línea de meta de Montargis.

Montargis ha sido un final frecuente y clásico para los velocistas en la París Niza, una localidad con finales también en el Tour de Francia, donde destacan las victorias de Mark Cavendish en 2010 y de Robbie McEwen en 2005.

En 2024, último final de etapa de la París Niza en Montargis, el ganador fue el ciclista neerlandés Arvid De Kleijn (Tudor), quien se impuso en una llegada masiva como la que se espera este lunes.