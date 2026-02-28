Campeonato de España de atletismo 2026, en directo: sigue la competición en una intensa jornada

El Campeonato de España de atletismo en pista cubierta sigue su curso este sábado por la tarde con una sesión trepidante en la que se disputarán nada más y nada menos que diez finales, además de otras pruebas eliminatorias. Puedes seguir la competición en directo desde las 17.25 horas en RTVE Play o en el reproductor de esta página.

En concreto, esta tarde en el velódromo Luis Puig de Valencia se conocerá a los campeones del peso y la altura en categoría femenina; de la pértiga y el triple en masculina, y en ambas categorías en las carreras de 3.000, 400 y 60 m.

En los 3.000 m, Marta García es la favorita absoluta en este campeonato, en el que buscará el doblete tras haberse clasificado esta mañana a la final de los 1.500 m.

Otra de las estrellas de este sábado es Jaël Bestué, quien tras meterse en la sesión matutina en las semifinales de los 60 m, buscará la final a las 19:15 horas en una prueba donde es clara favorita al oro.

Por cierto, otro punto de interés serán las finales de 400 m, que estrenarán formato con dos series contrarreloj. El reglamento ha cambiado para evitar la desventaja que suponía correr tanto en esta prueba como en los 200 m por las calles interiores, que hacen la curva muy cerrada en pista cubierta.