Una sonrisa que vale oro: Alysa Liu (EE.UU.), campeona olímpica en patinaje artístico
- La también vigente campeona del mundo, ha logrado la medalla con un programa lleno de energía contagiosa
- El relevo generacional está asegurado en Japón, que logra la plata y el bronce con la veterana Kaori Sakamoto y la joven promesa Ami Nakai
En una final épica de patinaje artístico femenino, Alysa Liu, vigente campeona mundial, se lleva la medalla de oro con una actuación llena de carisma, combinando técnica y expresión sobre el hielo. En el programa libre, con el tema MacArthur Park Suite de Donna Summer, ha logrado una energía contagiosa, sonriendo constantemente y transmitiendo entusiasmo al público.
No había peros posibles para Liu. Su ejecución impecable le ha permitido conseguir 77.74 puntos en los elementos técnicos y 72.46 en los componentes de la puntuación, sin deducciones, sumando 150.20 puntos, su mejor marca de la temporada.
Su programa, seguro y completo, ha incluido secuencias de pasos y piruetas de nivel 4, mostrando un ritmo constante y una colocación impecable en cada movimiento. Tras haber obtenido 76.59 puntos en el programa corto y situarse en la 3ª posición, su actuación en el libre le ha permitido finalizar con un total de 226.79 puntos, que le otorga su primera medalla olímpica en categoría individual. Hace unos días también obtuvo el oro por equipos.
Paradójicamente, Liu está de vuelta tras haberse retirado en 2022 por falta de disfrute en el patinaje. En Milano Cortina 2026, en general, y en su programa libre, en particular, no deja ningún punto débil y logra una medalla totalmente merecida, consolidando un regreso triunfal al máximo nivel del patinaje artístico. Un motivo más que justificado para que Alysa Liu siga sonriendo.
Atención
Triple Axel, Single Euler
¡Guau! Cuádruples alto.
¡Madre mía! Siete vueltas y media
18,20 de valor base de ese salto más la puntuación de
¡Wow!
Cuando viene la serra, el recuerdo piante a no scompare
Cuadruple ton loop, triple ton loop
quinto cuádruple
cuádruple
Miren la puntuación antes de terminar
Le quedan dos elementos, la suma de este, la secuencia de pasos y de la
última pirueta
Es para ponerte a gritar como hace esta
diva. ¿Qué acabamos de ver, Susana?
Cinco cuádruples. Tenía solo planeado dos, ¿eh?
Efectivamente,
198,64 para este programa libre y un total de 298
con 58 madre mía qué puntuación
para el patinador de Kazajistán.
Claro que puede llorar, claro que sí.
Ahora mismo Adam Xiao tiene nueve puntos de ventaja
Parte desde la tercera posición
Y
Ay,
Cuádruple Salkov
Porque, ojo, que viene el subcampeón
olímpico, el actual subcampeón olímpico, que tiene además tres platas
¡Nos!
¡Ay!
Ay, ay, ay
se va segundo. Se va segundo Yuma Kagiyama.
Por detrás
de Mikhail Shidorov, sexto del programa libre
nothing. The lost is
in the unknown. Embrace them
Quadruple flip
flip
O-o-o, simple
¡Simpliaxen!
Simpliaxen
Cuádruple luchos. ¡Uf!
Lutz
You are
something,
but not nothing. Past is not a chain, but a thread.
Pull it
And it may lead you home
¡Begin!
or relax
where light no longer reaches.
Cuadruple Lutz, caída.
Where no path has yet been
¿Qué está pasando?
¡No! ¡Madre mía!
ay, ay!
¿Qué está pasando? Pobre, madre mía
Es que esto era
lo imposible de
pensar de Ilia Malinini.
Es que nunca en su vida ha patinado así.
Nunca. Nunca
Es que se va
abajo. Octava.
Octava posición para Ilia Malini.
Décimoquinto del libre.
Y Mikhail Shidorov, que se acaba de proclamar campeón
Campeón olímpico. No reacciona todavía.
olímpico. El patinador de Kazajistán Mikhail
Shailorov,
Campeón olímpico. ¡Bravo, bravo!
¡Guau! Qué bonita esa imagen, pobre Elia.
¡Ay! Subcampeón, Yuma Kaguiyama
y ojo bronce para Shun Sato.
¡Qué buena deportividad!
¡Qué buena imagen!
¿Cómo aguanta Ilia?
Muy bien, muy bien
muy bien. Qué final acabamos de tener, Susana
nunca hubiera dicho esto.
No se lo cree, ¿eh?
Mira, hermano, mira, hermano.
Campeón
olímpico, Mijail Saidoró.
Madre mía. Madre mía.
Octavio
Ilia. Enhorabuena para Mikhail Shailorov,
para Alexei
Yurmanov. Qué programa, qué competición y qué
final acabamos de tener, Susana
Yo creo que si hubiéramos hecho una quiniela, la perdemos seguro.
¿Eh, Nuria? O sea, la perdemos seguro.
Ni en el
primer puesto, ni en el segundo, ni en el tercero.
Mira, Shun, mira, Shun.
Claro,
Medalla de bronce en sus primeros Juegos Olímpicos.
Yuma Kagiyama, que revalida la plata
Y Mijaid Shidorov, campeón olímpico.
Es como que no se lo cree
Doblete de los japoneses.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Me encanta! ¡Bravo!
¡Qué final,
Susana, acabamos de tener!
No lo hubiéramos dicho nunca.
¡Madre mía!
Bueno..
pues con esta emoción de los patinadores japoneses..
acabamos aquí con Mikhail Seidrov como campeón olímpico.
Ahora todo el análisis de la jornada
Japón conquista la plata y el bronce con Sakamoto y Nakai
La medalla de plata es para la japonesa Kaori Sakamoto, quien cierra su carrera olímpica con una emotiva y elegante actuación. En su programa libre, con los temas de La vie en rose, Non, je ne regrette rien y Hymne à l’amour, ha combinado expresión artística y dominio técnico sobre el hielo. Sakamoto consiguió 77.23 puntos en el programa corto y 147.67 en el libre, manteniendo la 2ª posición en la clasificación final y alcanzando un total combinado de 224.90 puntos. Con tres medallas olímpicas en su trayectoria, la veterana transmite emoción y elegancia, dejando un legado imborrable en el patinaje japonés.
Por su parte, la joven promesa Ami Nakai, de solo 17 años, completa el podio con la medalla de bronce tras un debut olímpico impresionante. En el programa libre, y al son de What a Wonderful World, ha salido con gran seguridad y técnica. Ejecutando un triple Axel sólido, piruetas de nivel 4 y giros y pasos limpios, ha obtenido 140.45 puntos en el libre y 78.71 en el corto, su mejor marca personal, alcanzando un total combinado de 219.16 puntos. Nakai demuestra que, pese a la presión de su debut olímpico, disfruta de la competencia y deja claro que será una de las jóvenes más prometedoras en la lucha por medallas en el futuro.
