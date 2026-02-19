Una sonrisa que vale oro: Alysa Liu (EE.UU.), campeona olímpica en patinaje artístico

En una final épica de patinaje artístico femenino, Alysa Liu, vigente campeona mundial, se lleva la medalla de oro con una actuación llena de carisma, combinando técnica y expresión sobre el hielo. En el programa libre, con el tema MacArthur Park Suite de Donna Summer, ha logrado una energía contagiosa, sonriendo constantemente y transmitiendo entusiasmo al público.

No había peros posibles para Liu. Su ejecución impecable le ha permitido conseguir 77.74 puntos en los elementos técnicos y 72.46 en los componentes de la puntuación, sin deducciones, sumando 150.20 puntos, su mejor marca de la temporada.

Su programa, seguro y completo, ha incluido secuencias de pasos y piruetas de nivel 4, mostrando un ritmo constante y una colocación impecable en cada movimiento. Tras haber obtenido 76.59 puntos en el programa corto y situarse en la 3ª posición, su actuación en el libre le ha permitido finalizar con un total de 226.79 puntos, que le otorga su primera medalla olímpica en categoría individual. Hace unos días también obtuvo el oro por equipos.

Paradójicamente, Liu está de vuelta tras haberse retirado en 2022 por falta de disfrute en el patinaje. En Milano Cortina 2026, en general, y en su programa libre, en particular, no deja ningún punto débil y logra una medalla totalmente merecida, consolidando un regreso triunfal al máximo nivel del patinaje artístico. Un motivo más que justificado para que Alysa Liu siga sonriendo.

12.00 min Transcripción completa Atención Triple Axel, Single Euler ¡Guau! Cuádruples alto. ¡Madre mía! Siete vueltas y media 18,20 de valor base de ese salto más la puntuación de ¡Wow! Cuando viene la serra, el recuerdo piante a no scompare Cuadruple ton loop, triple ton loop quinto cuádruple cuádruple Miren la puntuación antes de terminar Le quedan dos elementos, la suma de este, la secuencia de pasos y de la última pirueta Es para ponerte a gritar como hace esta diva. ¿Qué acabamos de ver, Susana? Cinco cuádruples. Tenía solo planeado dos, ¿eh? Efectivamente, 198,64 para este programa libre y un total de 298 con 58 madre mía qué puntuación para el patinador de Kazajistán. Claro que puede llorar, claro que sí. Ahora mismo Adam Xiao tiene nueve puntos de ventaja Parte desde la tercera posición Y Ay, Cuádruple Salkov Porque, ojo, que viene el subcampeón olímpico, el actual subcampeón olímpico, que tiene además tres platas ¡Nos! ¡Ay! Ay, ay, ay se va segundo. Se va segundo Yuma Kagiyama. Por detrás de Mikhail Shidorov, sexto del programa libre nothing. The lost is in the unknown. Embrace them Quadruple flip flip O-o-o, simple ¡Simpliaxen! Simpliaxen Cuádruple luchos. ¡Uf! Lutz You are something, but not nothing. Past is not a chain, but a thread. Pull it And it may lead you home ¡Begin! or relax where light no longer reaches. Cuadruple Lutz, caída. Where no path has yet been ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Madre mía! ay, ay! ¿Qué está pasando? Pobre, madre mía Es que esto era lo imposible de pensar de Ilia Malinini. Es que nunca en su vida ha patinado así. Nunca. Nunca Es que se va abajo. Octava. Octava posición para Ilia Malini. Décimoquinto del libre. Y Mikhail Shidorov, que se acaba de proclamar campeón Campeón olímpico. No reacciona todavía. olímpico. El patinador de Kazajistán Mikhail Shailorov, Campeón olímpico. ¡Bravo, bravo! ¡Guau! Qué bonita esa imagen, pobre Elia. ¡Ay! Subcampeón, Yuma Kaguiyama y ojo bronce para Shun Sato. ¡Qué buena deportividad! ¡Qué buena imagen! ¿Cómo aguanta Ilia? Muy bien, muy bien muy bien. Qué final acabamos de tener, Susana nunca hubiera dicho esto. No se lo cree, ¿eh? Mira, hermano, mira, hermano. Campeón olímpico, Mijail Saidoró. Madre mía. Madre mía. Octavio Ilia. Enhorabuena para Mikhail Shailorov, para Alexei Yurmanov. Qué programa, qué competición y qué final acabamos de tener, Susana Yo creo que si hubiéramos hecho una quiniela, la perdemos seguro. ¿Eh, Nuria? O sea, la perdemos seguro. Ni en el primer puesto, ni en el segundo, ni en el tercero. Mira, Shun, mira, Shun. Claro, Medalla de bronce en sus primeros Juegos Olímpicos. Yuma Kagiyama, que revalida la plata Y Mijaid Shidorov, campeón olímpico. Es como que no se lo cree Doblete de los japoneses. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Qué final, Susana, acabamos de tener! No lo hubiéramos dicho nunca. ¡Madre mía! Bueno.. pues con esta emoción de los patinadores japoneses.. acabamos aquí con Mikhail Seidrov como campeón olímpico. Ahora todo el análisis de la jornada La gran sorpresa del patinaje artístico: de la exhibición de Mikhail Shaidorov al drama de Ilia Malinin