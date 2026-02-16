Tim Wellens se lleva al fin la Clásica Jaén 2026 con un ataque 'estilo Pogacar'

El ciclista belga Tim Wellens (UAE), el más clásico de la Clásica de Jaén, ha ganado al fin la carrera de los tramos de tierra entre olivares en su quinta edición al culminar en Úbeda una larga escapada.

Wellens, ganador de etapa en las tres grandes vueltas y especialista en pruebas de un día, había sido segundo en el estreno de esta prueba en 2022, tercero en 2023 --cuando ganó su compañero de equipo Tadej Pogacar--, cuarto en 2024 y décimo el año pasado.

Y este lunes por fin el campeón belga ha logrado el triunfo. El ciclista del UAE, uno de los únicos cuatro corredores que ha disputado las cinco ediciones de la clásica, era uno de los grandes favoritos y ha cumplido los pronósticos.

El otro gran candidato al triunfo, el británico Tom Pidcock, se vio cortado en el primer momento clave de la carrera, después del primer tramo de tierra. Entonces, Wellens lanzó su primer gran ataque, a falta de casi 64 km para el final. Le respondió uno de los compañeros de equipo de Pidcock en el Pinarello Q36.5, su compatriota Mark Donovan.

[Vuelve a ver la carrera ciclista Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 en RTVE Play]

En la entrada al siguiente sterrato, el que llevaba el nombre de Mar de Olivos, Donovan dejó a Wellens momentáneamente, pero el belga se recuperó y antes de salir de ese largo tramo contraatacó y se quedó solo en cabeza a casi 55 km para la meta.

Los ciclistas de Pinarello se reorganizaron, tiraron del selecto pelotón y Pidcock en primera persona intentó recortar distancias en los últimos kilómetros, en los que Welllens perdió buena parte del minuto y medio de ventaja con el que llegó a contar.

El belga, que se llevó un susto en una curva en uno de los caminos agrícolas --maltrechos este año especialmente por las intensas lluvias-- sufrió un poco, pero reguló bien... algo también propio de su jefe de filas Pogacar.

Por cierto, en el sprint por la segunda posición --que fue para Pidcock--, el belga Maxim Van Gils (Red Bull) sufrió una tremenda caída al quedar desestabilizado y cerrado contra las vallas por una acción del suizo Jan Christen (UAE). Los comisarios sancionaron al compañero de Wellens, y finalmente el tercer puesto del podio fue para Benoit Cosnefroy, también del UAE, que llegó a continuación en otra demostración del poderío de ese equipo.