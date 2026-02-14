Nil Llop, 20º en una final de patinaje de velocidad a ritmo récord en los Juegos de Invierno de Milano Cortina

El patinador español Nil Llop ha disputado este sábado en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 su primera final olímpica, terminando 20º. Un resultado que ha sido histórico para el patinaje de velocidad español, que ya tuvo su primera aparición en estos juegos con la final de Daniel Milagros en los 1.000 metros.

Llop ha marcado 34.86 segundos en su carrera de 500 metros ("los 34 segundos más largos de mi vida", comentó luego el propio Nil ante el micrófono de RTVE), el vigésimo mejor tiempo de una final histórica donde los tres primeros del podio han rebajado el anterior récord olímpico.

00.48 min Nil Llop, tras hacer historia en el patinaje de velocidad olímpico: "Los 34 segundos más largos de mi vida"

El oro ha sido para el estadounidense Jordan Stolz, que ha hecho doblete después del logrado en la final de 1.000 metros.

Para el patinador de El Prat de Llobregat, de 23 años, ha sido un momento que no olvidará. Acostumbrado a salir a la pista después de haber escuchado música triste, como comentó días antes a TVE, su carrera la guardará como un grato recuerdo, a pesar de su posición.

04.28 min Nil Llop, el patinador de velocidad que escucha canciones tristes antes de competir

Emparejado con el estadounidense Zach Stoppelmoor, marcó el mejor tiempo de su par y se quedó a cuatro centésimas del que era oro provisional en el momento de su carrera. Llop, incluso, hizo mejor tiempo que el neerlandés Joep Wennemars, un patinador habitual en la pelea por medallas.

Consiguió el gran objetivo que se marcó para su participación. Dio ese primer paso que necesita el patinaje de velocidad español para poder ir mejorando, para poder ser más competitivo con los años, como dijo en la rueda de prensa previa.