Lucas Eguibar y Álvaro Romero se quedan fuera de las medallas en los Juegos de Milano Cortina 2026

Lucas Eguibar y Álvaro Romero se han van de los Juegos de Invierno de Milano Cortina sin medalla. Nuestros dos representantes en snowboard cross, ambos donostiarras, han sido eliminados antes incluso de llegar a la disputa de las medallas, el primero eliminado en cuartos de final y el segundo, en octavos.

Romero no tuvo suerte en su serie de octavos de final, en la que coincidió con Eguibar. El donostiarra de 22 años terminó tercero y sin plaza para cuartos de final. Su paisano Eguibar se clasificó como segundo, con 'photo finish' incluida al entrar en la meta muy parejo con el francés Loan Bozzolo.

El también francés Jonas Chollet y el estadounidense Nathan Pare serían los siguientes rivales de estos dos en cuartos de final, una dura eliminatoria que le esperaba a Eguibar, a quien por tiempos le había correspondido la tercera calle en la salida.

En mitad del recorrido Pare se cruzaba por delante de Eguibar y ambos se tocaban, yéndose el español al suelo. El estadounidense ganó la carrera, pero los jueces anunciaron la revisión y, tras la misma, decidieron descalificar al ganador, dando las dos plazas de semifinales a los dos franceses que quedaron segundo y tercero: Jonas Chollet y Loan Bozzolo.

Amarga despedida de Eguibar a los Juegos. A sus 31 años y en sus cuartos Juegos había acumulado dos diplomas y la medalla olímpica es lo que le faltaba, después del Globo de Cristal en 2015 y ser campeón del mundo en el año 2021.