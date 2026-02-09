Jutta Leerdam se toma la revancha contra Miho Takagi en Milano Cortina en la final de patinaje más rápida
- La neerlandesa, principal favorita, se impone batiendo el récord olímpico resarciéndose de la plata de 2022
- Su compatriota Femke Kok, plata, había batido la plusmarca de Takagi minutos antes
La neerlandesa Jutta Leerdam es la nueva campeona olímpica de patinaje de velocidad 1000m en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026. La campeona europea y mundial, títulos que ha revalidado varias ocasiones, tenía la espina clavada de Beijing 2022, donde Miho Takagi le arrebató la ansiada medalla de oro. Este lunes se ha tomado la revancha contra la misma rival.
Leerdam, quien además es toda una celebridad en redes sociales y objetivo de la prensa rosa por su relación con el boxeador estadounidense Jake Paul, llegaba con ansías de revancha y esperaba su momento al final de la sesión. Estaba emparejada con Takagi, quien a sus 31 años aspiraba al broche de oro de su carrera.
Pero en medio de la fiesta se coló su compatriota Femke Kok, que en mitad de la sesión ponía el listón muy alto con 1:12.59 y nuevo récord olímpico. En 2022 Takagi lo estableció en 1:13.19, menos dos segundos más lento que el mundial, que está en 1:11.61.
Kok no se lo puso fácil a Leerdam, pero cuando llegó el momento a la ya campeona no le temblaron las piernas. No consiguió rebajar el primer parcial, pero fue de menos a más para acabar marcando un 1:12.31, 28 centésimas más rápida que su compatriota. Doblete para Países Bajos en la que ya se puede considerar la final olímpica más rápida de la historia. Además, se han batido récords olímpicos en las otras dos finales disputadas antes de esta.
El oro que le faltaba
Después de la decepción de 2022, Jutta Leerdam se ha sacado la espina clavada. Lo ha ganado casi todo a nivel nacional, continental y mundial. Posee el récord de Países Bajos con un estratosférico 1:11.84 muy cercano al mundial. En el ámbito nacional, posee múltiples títulos de campeona de los Países Bajos tanto en 500m como en 1.000m y en la clasificación general de sprint.
A nivel continental, su dominio es igualmente notable. Ha logrado cinco títulos europeos hasta la fecha, destacando su victoria en el Campeonato Europeo de Sprint de 2023. Se coronó campeona mundial en dos ocasiones (2020 y 2023), además de obtener una medalla de plata en 2021 y bronces en 2024 y 2025. En 2022 alcanzó el campeonato mundial de sprint en Hamar. En 2024, sumó una medalla de bronce en esta misma disciplina.
Todo este palmarés la convierte en pieza fundamental en el equipo de su país, logrando el oro mundial en sprint por equipos en 2019, 2020 y 2025.