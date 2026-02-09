Jutta Leerdam se toma la revancha contra Miho Takagi en Milano Cortina en la final de patinaje más rápida

La neerlandesa Jutta Leerdam es la nueva campeona olímpica de patinaje de velocidad 1000m en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026. La campeona europea y mundial, títulos que ha revalidado varias ocasiones, tenía la espina clavada de Beijing 2022, donde Miho Takagi le arrebató la ansiada medalla de oro. Este lunes se ha tomado la revancha contra la misma rival.

Leerdam, quien además es toda una celebridad en redes sociales y objetivo de la prensa rosa por su relación con el boxeador estadounidense Jake Paul, llegaba con ansías de revancha y esperaba su momento al final de la sesión. Estaba emparejada con Takagi, quien a sus 31 años aspiraba al broche de oro de su carrera.

Pero en medio de la fiesta se coló su compatriota Femke Kok, que en mitad de la sesión ponía el listón muy alto con 1:12.59 y nuevo récord olímpico. En 2022 Takagi lo estableció en 1:13.19, menos dos segundos más lento que el mundial, que está en 1:11.61.

Kok no se lo puso fácil a Leerdam, pero cuando llegó el momento a la ya campeona no le temblaron las piernas. No consiguió rebajar el primer parcial, pero fue de menos a más para acabar marcando un 1:12.31, 28 centésimas más rápida que su compatriota. Doblete para Países Bajos en la que ya se puede considerar la final olímpica más rápida de la historia. Además, se han batido récords olímpicos en las otras dos finales disputadas antes de esta.