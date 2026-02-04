Alavés - Real Sociedad, en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

El Real Club Deportivo Alavés y la Real Sociedad se enfrentan este miércoles en Mendizorroza (Vitoria) en un derbi vasco en el que ambos equipos están entre los ocho supervivientes de la Copa del Rey 2025/26, al llegar a cuartos de final.

La previa

El Alavés afronta el encuentro con la idea de hacerse fuerte en casa, donde suele dar su mejor versión en las últimas semanas, explotando el juego directo y las acciones a balón parado como principales armas ofensivas.

Los de Eduardo Coudet, ha eliminado a rivales de Primera División en las primeras rondas. En dieciseisavos de final derrotó 1‑0 al Sevilla, y en octavos superó 3‑1 al Rayo Vallecano, asegurando así su pase a cuartos de final.

En la víspera de una eliminatoria a partido único el técnico argentino insistió en lo que significa para ellos el factor local: “Intentaremos contagiar del campo a la grada desde el primer minuto. Nos sentimos más cómodos con nuestra gente y estamos con mucha ilusión para lograr el pase a semifinales", concluyó 'El Chacho'.

Enfrente estará una Real Sociedad consciente de lo que se juega e intentando reafirmar la reacción del equipo donostiarra desde la llegada de Pellegrino Matarazzo.

"Nos encontramos con mucha ilusión. En liga hemos conseguido un puesto mejor y toca con todo a por la Copa del Rey", declaró el entrenador estauinidense de origen italiano.

En Copa, su trayectoria desde que inciase su camino copero aún con Ion Ansotegi como técnico interino incluye vencer 2‑1 al Eldense en dieciseisavos y empatar 2‑2 con Osasuna en octavos, clasificándose gracias a los penaltis (4‑3). La Real ha mostrado consistencia y resistencia, especialmente en los momentos de presión, y ahora se medirá con el Alavés en busca de un lugar en las semifinales.

Los precedentes recientes entre ambos equipos apuntan a partidos igualados y con pocos goles. En los últimos seis encuentros oficiales, el Alavés ha cosechado tres victorias y dos empates, mientras que la Real Sociedad ha obtenido un triunfo.