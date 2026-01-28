España - Portugal, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano
- Los Hispanos cierran su participación en la main round contra los vecinos ibéricos
- Sigue en directo el partido entre España y Portugal del Europeo masculino de balonmano en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido entre España y Portugal de la ronda principal del Europeo masculino de balonmano. Los Hispanos se enfrentan a los vecinos ibéricos en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) a partir de las 15:30 horas.