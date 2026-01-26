Enlaces accesibilidad
Balonmano

Francia - España, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano

  • Los Hispanos afrontan otro compromiso de altura en la main round contra la defensora del título
  • Sigue en directo el partido entre Francia y España del europeo masculino de balonmano en RTVE Play
iRTVE15 LIVE
RTVE.es

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido entre España y Francia de la ronda principal del Europeo masculino de balonmano. Los Hispanos se enfrentan nada menos que a la campeona de Europa en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) a partir de las 18:00 horas.

