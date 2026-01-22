Nani Roma, a TVE: "Nunca un segundo puesto sabe a victoria, pero este del Dakar 2026 es muy digno"
- El piloto español se muestra satisfecho de su resultado en el 'raid' y de "la velocidad"
- Repasa el Rally Dakar 2026 en el especial de RTVE
Nani Roma, segundo en el Rally Dakar 2026 en la categoría de coches, regresa con satisfacción de Arabia Saudi después de una carrera muy sufrida. A sus 53 años se muestra en una entrevista a TVE "satisfecho" por el resultado, pero también por la "velocidad" y, sobre todo, por seguir siendo competitivo a su edad y habiendo superado duras vivencias personales.
"Nunca un segundo puesto sabe a victoria. Lo que sí que es verdad que este segundo puesto es muy digno, está muy bien trabajado, está muy currado, es una satisfacción", dice el piloto español a TVE.
El de Folgueroles (Barcelona) califica el Dakar de este año como "una carrera muy peleada hasta el final". Y cuenta cómo vivió la duodécima etapa, la penúltima, en la que tuvo que ser remolcado por Laia Sanz y estuvo a punto de no acabar: "Muy bestia".
"Sin lugar a dudas ha sido muy bestia lo que pasó a final de etapa. Me satisface mucho la capacidad que tuvimos con Álex -Haro, su copiloto- de nunca abandonar. Que es esto un poco lo que hace que en el Dakar siempre tienes que tirar, siempre tienes que probarlo... siempre. Nunca tienes que abandonar nada", relata para poner el colofón: "Fue chulo".
Roma se va del Dakar, por tanto, satisfecho y otorgando valor a su segundo puesto: "La realidad es que siempre el valor de los resultados te lo da el valor de los rivales con que estás peleando. Y en este caso ha sido una carrera muy peleada hasta el final".
Y añade: "Con lo que me quedo es con la velocidad que teníamos. He recuperado la velocidad que tenía años antes y esto es un poco lo que me satisface más, aparte del resultado".
"Marc me enseña más a mí que yo a él"
No puede olvidar Nani las vivencias personales que ha experimentado en los últimos años, superando un cáncer y, más recientemente, el grave accidente de su hijo Marc en 2024 haciendo motocross: "Hay muchas cosas que hacen que tengas que superarlas y que sean vez más complejas".
"Quiero enseñar que habiendo pasado un cáncer muy complejo, con una operación muy compleja, puedo estar al máximo nivel. Por lo tanto, animo a toda la gente que está pasando el proceso, que es muy duro, que se pueden conseguir objetivos y que se marquen objetivos", reflexiona Nani.
Y añade sobre su hijo: "Yo creo que más me ha enseñado a mí que yo a él. Yo creo que nos ha inspirado él a nosotros. Con el accidente que tuvo, con la lesión que tiene, no se ha quejado un día en su vida".
Todo lo lleva a sus espaldas a sus 53 años, todo un veterano. Algo que añade un plus a su resultado: "Dejé la moto, pasé al coche y aún somos súper competitivos a una edad en la que normalmente los deportistas de élite no llegan tan alto".
"Los veteranos hemos demostrado que seguimos siendo rápidos y seguimos estando arriba. Seguimos teniendo la pasión loca de seguir mejorando, aprendiendo y trabajando", concluye Nani Roma.