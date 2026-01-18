Mathieu Van der Poel se exhibe en el ciclocross de Benidorm con un valiente Felipe Orts en el podio

Mathieu Van der Poel ofreció una nueva exhibición en la Copa del Mundo de ciclocross, donde firma por victorias todas sus apariciones en las carreras de esta edición. La de Benidorm no fue una excepción, donde desde la primera vuelta marcó las diferencias que le llevaron a sumar un nuevo triunfo.

La emoción de la carrera estuvo por detrás, donde un valiente Felipe Orts aprovechó la indecisión del grupo de perseguidores para irse en solitario en el ecuador de la prueba. Tan solo le pudo alcanzar el belga Thibau Nys, que le hizo un gesto con el que le invitó a formar una dupla camino del podio.

Cruzaban la línea de meta con 20 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, con la duda de si el ciclista de La Vila Joiosa sería capaz de seguir la estela del campeón de Bélgica. Así fue y firmó el primer podio de un español en el ciclocross de Benidorm.