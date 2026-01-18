Mathieu Van der Poel se exhibe en el ciclocross de Benidorm con un valiente Felipe Orts en el podio
- El maillot arcoíris se escapa en la primera vuelta y consolida su liderato en la Copa del Mundo
- Felipe Orts se agarra a la estela de Thibau Nys para firmar el primer cajón español en Benidorm
Mathieu Van der Poel ofreció una nueva exhibición en la Copa del Mundo de ciclocross, donde firma por victorias todas sus apariciones en las carreras de esta edición. La de Benidorm no fue una excepción, donde desde la primera vuelta marcó las diferencias que le llevaron a sumar un nuevo triunfo.
La emoción de la carrera estuvo por detrás, donde un valiente Felipe Orts aprovechó la indecisión del grupo de perseguidores para irse en solitario en el ecuador de la prueba. Tan solo le pudo alcanzar el belga Thibau Nys, que le hizo un gesto con el que le invitó a formar una dupla camino del podio.
Cruzaban la línea de meta con 20 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, con la duda de si el ciclista de La Vila Joiosa sería capaz de seguir la estela del campeón de Bélgica. Así fue y firmó el primer podio de un español en el ciclocross de Benidorm.
Brand gana la Copa del Mundo
Lucinda Brand se ha proclamado en Benidorm vencedora de la general de la Copa del Mundo de ciclocross. La ciclista neerlandesa ha sumado su octava victoria en 10 pruebas de esta competición y acumula la distancia suficiente con independencia del resultado de las 2 pruebas que restan, que se disputarán el próximo fin de semana en Maasmechelen y Hoogerheide.
En Benidorm Brand demostró su superioridad sobre el resto de competidoras. Dejó actuar en la primera mitad de la competición, resguardada en un grupo de 7 ciclistas que se fue en cabeza en el que marcaban el ritmo la francesa Amandine Fouquenet, la checa Kristyna Zemanova y su compatriota Shirin Van Anrooij.
Dos arrancadas en la cuarta vuelta sirvieron para que Brand seleccionara el grupo de favoritas en primera instancia y se marchara en solitario en último término. A partir de ahí todo fue una exhibición de la neerlandesa sobre un renovado circuito de Benidorm.
La segunda plaza fue para su compañera de selección, Ceylin del Carmen Alvarado, de origen dominicano, que hizo una carrera en la que fue de menos a más. Para completar el podio de la única prueba de la Copa del Mundo que se disputa en España, acabó tercera la francesa Amandine Fouquenet, una de las más activas de principio a fin, que resistió de forma agónica el sprint de su compatriota Celia Gery.