Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Nil Llop termina sexto en los 500 metros del Europeo de Patinaje de Velocidad

Nil Llop, patinador de velocidad, compite en una prueba de 500 metros, vistiendo un traje rojo con detalles en amarillo y negro, y la inscripción "ESP". Se desliza sobre la pista de hielo con la mirada fija en la meta, con público al fondo.
Nil Llop durante su participación en la prueba de 500 metros de los Europeos de patinaje de velocidad disputados en el Arena Lodowa de Tomaszow Mazowieck (Polonia). Christian Kaspar / EFE
EFE

El español Nil Llop, que disputará los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, se ha quedado a dos décimas del bronce en la prueba de 500 metros de los Europeos de patinaje de velocidad disputgados en el Arena Lodowa de Tomaszow Mazowieck (Polonia).

Llop, quien acabó "muy contento" tras haber patinado "bien y rápido" después de haber sido decimosexto en los 1.000 metros, logró su mejor resultado en un torneo continental con la sexta plaza con un crono de 35.324, a dos décimas del podio que cerró el noruego Bjorn Magnussen (35.123).

Nil Llop se convierte en el primer patinador de velocidad español clasificado para unos JJOO de invierno

La victoria fue para el polaco Damian Zurek con un crono 34.527, con el que superó a su compatriota Marek Kania (34.821).

Daniel Milagros, que también estará en la cita olímpica, fue decimocuarto con 36.025.

Es noticia: