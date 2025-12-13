Nil Llop se convierte en el primer patinador de velocidad español clasificado para unos JJOO de invierno

El catalán Nil Llop ha hecho historia al convertirse en el primer patinador de velocidad español clasificado para unos Juegos Olímpicos a falta de la asignación oficial de plazas por parte de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Llop ha logrado este sábado en Hamar (Noruega) la plaza matemática para la distancia de los 1.000 metros. Aunque no ha entrado en el 'top 21' del ránking, el tiempo que logró en la Copa del Mundo de Calgary, 1:08.07, le sitúa dentro de las siete cuotas que se asignan por mejores cronos.

Este domingo, al acabar la prueba de los 500 metros, podrá también sellar su plaza virtual dentro de los siete clasificados por tiempos, merced también al 34.35 que consiguió en la pista canadiense.

De las dos plazas que ha asegurado Nil Llop, una se le asignará al patinador catalán, de 23 años, en tanto que la otra quedará a expensas de la decisión técnica de la Real federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), que anunciará la alineación para el patinaje de velocidad.

Su clasificación eleva a seis deportistas los españoles que competirán en deportes de hielo en Milán-Cortina 2026, el mayor número desde Grenoble 1968, cuando compitieron trece.