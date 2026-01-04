El botsuano Branch gana la primera etapa del Dakar en motos, pero podría ser sancionado

El botsuano Ross Branch (Hero Motosports) se ha impuesto en la categoría de motos de la primera etapa del Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados, por delante del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory.

Sin embargo, la organización de la prueba informa y precisa que se está investigando. "La decisión final se conocerá tras el análisis de su material en el vivac", indica. De confirmarse este extremo le supondría una penalización de hasta seis minutos.

Branch, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

El estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, acabaron a continuación a 2:53 y 3:10, y el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) fue sexto a 5:08.

De esta manera, Branch lidera la general con 1:05 de ventaja sobre Canet y 2:15 sobre Sanders, mientras que Brabec es cuarto a 2:42, Schareina quinto a 3:17 y Benavides sexto a 5:03.

Canet, bajo el impulso de su espectacular victoria de la víspera, mandó en el primer tramo de la jornada y Sanders en el segundo, pero a partir del tercero, en el kilómetro 108, Branch tomó el mando de la etapa y, con un ritmo superior, poco a poco incrementó su ventaja.