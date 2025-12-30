Chus Alegre y sus compañeras recuerdan 50 años después un Mundial que cambió la gimnasia rítmica en España

María Jesús Alegre y parte del equipo español de gimnasia rítmica que lograron una histórica actuación en el Mundial de 1975 disputado en el Palacio de los Deportes de Madrid, y que se aplazó tres días por la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre, se reúnen en el barrio de Barajas de la capital de España para charlar con RTVE de su histórica hazaña, y para ponerse al día de sus cosas, como buenas amigas que son después de 50 años.

Extacto del cartel anunciador del Mundial de gimnasia rítmica de 1975 Chus Alegre

Con alguna ausencia como la de Begoña Blasco -bronce en cinta e imagen del cartel del Mundial- Herminia Mata, Chus Alegre, Marilín Such, María José Rodríguez, África Blesa y Leticia Herrería repasan aquel Mundial donde España se colgó seis medallas -cinco bronces y una plata- con la destacada actuación de la propia Chus, con tres preseas, quien es hasta la fecha la única medallista española en un concurso individual general.

Al otro lado del telón de acero Pero más allá de los resultados deportivos que sirvieron para "impulsar a la gimnasia rítmica en España", estas pioneras, cuya amistad se forjó "en las buenas y en las malas" después de un sinfín de avatares de una época que ya se fue, siguen manteniendo el cariño, el respeto y la conexión que les lleva a juntarse, al menos una vez al año, para hablar de todo. "En aquella época no había mamá, ni papá, y la entrenadora -Ivanka Tchakarova- estaba en su papel de preparadora, así que tuvimos que juntarnos para sobrellevar aquella experiencia", relata África Blesa, quien recuerda lo difícil que fue entrenar al otro lado del telón de acero con "métodos soviéticos, pero de hace 50 años". Un mes en una escuela para deportistas de élite de los países del Este en la ciudad búlgara de Varna curtió con métodos espartanos a unas gimnastas que acabaron brillando en Madrid, en parte, por el boicot de los países del bloque comunista por los últimos fusilamientos del régimen de Franco en 1975. Sin la URSS, Bulgaria, Polonia o la Alemania Oriental, España cumplió los objetivos deportivos y organizativos en un Mundial que iba a comenzar el 20 de noviembre de 1975, pero que se tuvo que celebrar en una versión comprimida, aunque con el programa completo, después de cumplir los tres días de luto obligatorios por la muerte de Franco. Equipo español de gimnasia rítmica en los Mundial de 1975 RTVE.es