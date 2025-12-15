Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y se pierde lo que resta de la temporada

Los Kansas City Chiefs anunciaron este domingo que Patrick Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla durante la derrota de su equipo ante Los Angeles Chargers.

"Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", escribió el equipo a través de un comunicado.

Mahomes se lesionó en el cierre del juego en el que su equipo cayó 16-13 ante Los Angeles Chargers, derrota que los dejó sin opciones de clasificar a los 'playoffs' a tres partidos del fin de la temporada regular.

La acción en que se lastimó sucedió a menos de dos minutos del final del juego, cuando Mahomes buscaba llevar a su equipo a una remontada.

El pasador dejó la bolsa de protección en busca de un receptor; al no encontrarlo corrió para ganar yardas, pero fue derribado por detrás por un defensivo y su rodilla izquierda se trabó en el césped, lo que provocó que quedara tendido en el terreno con un visible rictus de dolor, por lo que fue llevado del terreno hacia al vestuario.