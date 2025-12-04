Copa del Rey | Sant Andreu - Celta: el regreso de Ferran Jutglà al barrio
- El delantero celeste vuelve al Narcís Sala para enfrentarse al equipo con el que superó tres eliminatorias coperas en 2018
- En directo: Sant Andreu - Celta de Vigo de Copa del Rey, este miércoles a las 21:00 horas en La 2 y RTVE Play
Alineaciones probables:
Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Carlos Blanco, Luis Martínez, Javi Gómez; Pau Salvans, Albertito, Max Marcet, Torices, A. García; Naranjo.
Celta: Iván Villar; Yoel Lago, Carlos Domínguez, Ristic; Mingueza, Sotelo, Betrán, Hugo Álvarez; Jutglá, Williot y Pablo Durán.
Árbitro: Mateo Busquets.
Estadio: Narcís Solís.
Hora: 21:00 horas.
El partido de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey 2025 entre la Unió Esportiva Sant Andreu, equipo de Segunda RFEF, y Celta de Vigo será, más allá de la pelea por el pase a dieciseisavos de final, una noche muy especial para el jugador celeste Ferran Jutglà, delantero que jugó en el equipo catalán en 2018 y con el que superó tres eliminatorias coperas.
La suerte ha querido que Ferran "vuelva al barrio", tal como publicó el equipo gallego a través de sus redes sociales el pasado mes de noviembre tras el sorteo, compartiendo dos fotos del jugador con las camisetas de ambos clubes.
Tras dar sus primeros pasos como futbolistas en las canteras de Valencia y Espanyol, se marchó cedido al Sant Andreu con 19 años, equipo donde jugó en Tercera División, y se sintió "futbolista por primera vez", tal como afirmó en una entrevista, durante el partido de vuelta de la cuarta ronda eliminatoria de Copa en el Estadio Metropolitano ante el Atlético que finalizó 4-0 a favor de los colchoneros.
Regreso al Narcís Sala
El delantero se perdió el encuentro de ida en el Narcís Sala donde su equipo cayó (0-1), pero sí tuvo el privilegio de participar en las tres rondas previas donde el Sant Andreu eliminó al Cornellà a domicilio en la tanda de penaltis, y a Gernika y Calahorra en su estadio en la prórroga por idéntico resultado (1-0).
Horas antes del choque, la Unió Esportiva Sant Andreu ha compartido, también a través de sus redes sociales, un mensaje del propio Ferran donde feliz "`por regresar al Narcís Sala y reencontrarnos".
Mucho ha transcurrido desde aquello, tanto para el propio Jutglà, tras jugar en el FC Barcelona y Brujas antes de llegar al Celta este año, como para dos equipos que miden sus prestaciones desde la séptima plaza del Grupo C de Segunda RFEF, los catalanes, y desde la duodécima plaza de Primera, los gallegos, que esta temporada disputan también la Europa League.
El encuentro se disputa en el Estadio Narcís Sala, de césped artificial, por lo que Claudio Giráldez decidió preparar el encuentro en la ciudad deportiva de A Madroa para que sus jugadores se adapten las características del terreno de juego donde se celebrará el encuentro, un aspecto que no ha querido descuidar, tal como analizó cuando conoció su rival en Copa.
Resto de la jornada
La última jornada de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey se completa este jueves con otros nueve partidos:
CD Atlético - Baleares - RCD Espanyol (19:00 horas).
CD Leganés - Albacete BP (19:00 horas).
Real Ávila - Rayo Vallecano (19:00 horas).
CE Sabadell - RC Deportivo (19:00 horas).
SD Ponferradina - R Racing Club (20:00 horas).
CD Extremadura - Sevilla FC (21:00 horas).
FC Cartagena - Valencia CF (21:00 horas).
Real Zaragoza - Burgos CF (21:00 horas).
CD Tenerfife - Granada CF (22:00 horas).