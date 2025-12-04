Copa del Rey | Sant Andreu - Celta: el regreso de Ferran Jutglà al barrio

Alineaciones probables: Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Carlos Blanco, Luis Martínez, Javi Gómez; Pau Salvans, Albertito, Max Marcet, Torices, A. García; Naranjo. Celta: Iván Villar; Yoel Lago, Carlos Domínguez, Ristic; Mingueza, Sotelo, Betrán, Hugo Álvarez; Jutglá, Williot y Pablo Durán. Árbitro: Mateo Busquets. Estadio: Narcís Solís. Hora: 21:00 horas.

El partido de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey 2025 entre la Unió Esportiva Sant Andreu, equipo de Segunda RFEF, y Celta de Vigo será, más allá de la pelea por el pase a dieciseisavos de final, una noche muy especial para el jugador celeste Ferran Jutglà, delantero que jugó en el equipo catalán en 2018 y con el que superó tres eliminatorias coperas.

La suerte ha querido que Ferran "vuelva al barrio", tal como publicó el equipo gallego a través de sus redes sociales el pasado mes de noviembre tras el sorteo, compartiendo dos fotos del jugador con las camisetas de ambos clubes.

Tras dar sus primeros pasos como futbolistas en las canteras de Valencia y Espanyol, se marchó cedido al Sant Andreu con 19 años, equipo donde jugó en Tercera División, y se sintió "futbolista por primera vez", tal como afirmó en una entrevista, durante el partido de vuelta de la cuarta ronda eliminatoria de Copa en el Estadio Metropolitano ante el Atlético que finalizó 4-0 a favor de los colchoneros.