España, con Argentina, Fiyi y Canadá en la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027

España se enfrentará a Argentina, Fiyi y Canadá en la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, según deparó este miércoles el sorteo celebrado en Sídney. El torneo se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre de dicho año.

La mano de Alicia Lucas, oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, fue la que decidió la suerte de 'Los Leones' española, mientras que Brett Robinson, presidente de World Rugby, fue el que sacó la bola de 'Los Pumas'.

Bajo la dirección del técnico argentino Pablo Bouza y con Jon Zabala como capitán, los españoles llegaron al sorteo como la selección número 15 del ránking mundial, mientras que los argentinos se encuentran en el número 6, con el técnico Felipe Contepomi y el capitán Julián Montoya.

El Mundial 2027 implementará un formato inédito con 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros clasificados también obtendrán un billete, totalizando 16 equipos en la primera ronda de cruces.

A pesar de aumentar el número de partidos a 52, el torneo se disputará en solo 43 días, manteniendo el mismo número de encuentros (7) para los equipos que lleguen a la final, con un mínimo de 5 días de descanso entre partidos.

El 'XV del León' se ha enfrentado recientemente a Fiyi en un amistoso disputado en Málaga, que concluyó con victoria de los oceánicos por 33-41. El de Canadá, que partía desde el cuarto bombo, será un duelo crucial para que los 'Leones' puedan aspirar a una de las plazas que dan acceso a las eliminatorias.