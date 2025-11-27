La Federación Internacional de Judo reintegra a Rusia "con himno y bandera"

La Federación Internacional de Judo ha anunciado que reintegra a los judocas rusos en sus competiciones con su himno y su bandera. Así se desprende de la lista oficial de la próxima competición que auspicia, que da comienzo este viernes en Abu Dabi, donde Rusia está representada como país con 19 deportistas.

Esta decisión, la primera que toma una federación deportiva sobre Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, entra en vigor a partir del Grand Slam de Abu Dabi de 2025, que comienza este viernes, según declaró el organismo rector.

La Federación Rusa de Judo celebró esta histórica decisión. "Agradecemos a la FIJ esta decisión tan esperada, justa y valiente", reaccionó su presidente, Sergei Soloveitchik, informa AFP.

En 2023, siguiendo una recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI), la FIJ decidió reincorporar a los atletas rusos y bielorrusos bajo una bandera neutral, lo que provocó el boicot de la delegación ucraniana en el Campeonato Mundial de Doha. Posteriormente, en junio pasado, los bielorrusos fueron reincorporados plenamente a la competición en el Campeonato Mundial de Budapest.

"Tras los recientes acontecimientos, incluyendo el restablecimiento de la plena representación nacional de los atletas bielorrusos, la FIJ considera apropiado permitir que los atletas rusos participen en las mismas condiciones", explica la Federación, de la que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido durante mucho tiempo su presidente honorario.

Ningún judoca ruso participó en los Juegos Olímpicos de París bajo una bandera neutral. Su federación boicoteó los eventos, calificando las condiciones de "humillantes". "Rusia siempre ha sido una nación líder en el mundo del judo, y su reincorporación plena debería enriquecer la competición a todos los niveles, respetando los principios de equidad, inclusión y respeto de la FIJ", enfatizó la Federación Internacional de Judo el jueves.

En octubre de 2022, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ya había autorizado a rusos y bielorrusos a participar en sus competiciones luciendo sus emblemas nacionales. Sin embargo, el COI prohibió posteriormente a la IBA participar en los Juegos Olímpicos de 2024, principalmente por problemas de gobernanza.