La victoria de De Miñaur ante Fritz mete a Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

La victoria del tenista australiano Alex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz (7-6(3) y 6-3) en la tercera jornada del grupo Jimmi Connors de las ATP Finals, ha clasificado de forma matemática a Carlos Alcaraz para las semifinales antes de que el español dispute su partido ante el italiano Lorenzo Musetti.

El murciano lidera el grupo con dos victorias y tiene a tiro, además, clasificarse como primero de grupo y asegurarse el número uno del mundo a final de 2025 con su victoria ante el tenista italiano.

Solo un escenario dejaba a Alcaraz fuera de la siguiente ronda. Una derrota ante Musetti en dos sets complementada con una victoria de Fritz ante De Miñaur.

Descartado, por tanto, el último de los dos condicionantes planteados, Alcaraz está matemáticamente en semifinales por segunda vez en su carrera (2023, 2025), donde ya se podría encontrar con el italiano Jannik Sinner, clasificado como primero de su grupo.