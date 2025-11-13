La victoria de De Miñaur ante Fritz mete a Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals
- El triunfo del australiano certifica la clasificación del español antes de disputar su partido ante Musetti
- En directo: Alcaraz - Musetti, el partido de las ATP Finals este jueves a las 20:30 horas en RTVE.es
La victoria del tenista australiano Alex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz (7-6(3) y 6-3) en la tercera jornada del grupo Jimmi Connors de las ATP Finals, ha clasificado de forma matemática a Carlos Alcaraz para las semifinales antes de que el español dispute su partido ante el italiano Lorenzo Musetti.
El murciano lidera el grupo con dos victorias y tiene a tiro, además, clasificarse como primero de grupo y asegurarse el número uno del mundo a final de 2025 con su victoria ante el tenista italiano.
Solo un escenario dejaba a Alcaraz fuera de la siguiente ronda. Una derrota ante Musetti en dos sets complementada con una victoria de Fritz ante De Miñaur.
Descartado, por tanto, el último de los dos condicionantes planteados, Alcaraz está matemáticamente en semifinales por segunda vez en su carrera (2023, 2025), donde ya se podría encontrar con el italiano Jannik Sinner, clasificado como primero de su grupo.
Objetivo: el número uno y evitar a Sinner en semifinales
Su cruce dependerá del resultado del duelo entre Alcaraz y Musetti. En caso de ganar, Alcaraz será primero de grupo y, por tanto, solo podrían verse en la gran final. En caso de derrota del murciano, se medirían en semifinales.
Ambos pelean por ser el número 1 del año. A Alcaraz le basta con sumar una victoria, ya sea ante Musetti o en unas semifinales que serían, en este caso, ante Sinner debido a la hipotética derrota ante su compatriota.
De Miñaur, por su parte, conserva posibilidades de clasificarse para la próxima ronda. Necesita que Alcaraz gane a Musetti en dos sets