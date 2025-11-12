La Juventus vence a domicilio en casa del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Víctor Martín se alejó de los puestos de 'play-off' de la Liga de Campeones femenina tras caer en casa por 1-2 ante el Juventus, en un partido en el que a las colchoneras les faltó lucidez y solo tiraron dos veces a portería.

El único tanto local lo anotó la española Amaiur Sarriegi (m.39) a pase de su compatriota Fiamma Iannuzzi, mientras que la noruega Stolen Goda (m.45+4) y la italiana Barbara Bonansea fueron las responsables de la remontada 'juventina' en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.

Una dura derrota que relega al décimo puesto de la Liga de Campeones a las rojiblancas, con una victoria (0-6 ante el St. Polten) y dos derrotas, ambas en casa, contra el Manchester United por 0-1 y la de este miércoles.

El primer tiempo fue de igualdad máxima, con un Atlético de Madrid más controlador y dominante con balón y un Juventus a la espera de los espacios. Sin embargo fueron las pupilas de Martín las que se adelantaron con el tanto de Sarriegi.

Una alegría que duró entre poco y nada para las locales, ya que pocos minutos después y justo antes de que la colegiada pitara el descanso, llegó el golazo de libre directo de Stolen Goda. Un jarro de agua fría.

Con las mismas once jugadoras salió el técnico español para intentar volver a mandar en el marcador, pero la defensa juventina se fue haciendo cada vez más fuerte.

En el minuto 56, Bonansea asestó un golpe casi mortal al Atlético de Madrid cuando anotó el 1-2, a pase de la española Estela Carbonell, para desesperar aún más a un equipo local que no estaba siendo capaz de crear oportunidades de peligro en área rival.

Las locales agotaron los cambios a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, toda la carne en el asador para al menos lograr un empate valioso de cara a la clasificación. Pese a los esfuerzos, la zaga del cuadro del Piemonte dejó seca a la delantera rojiblanca, que solo le hizo cosquillas a la guardameta francesa Pauline Peyraud-Magnin.

Ficha técnica:

1- Atlético de Madrid: Lola; Medina (Lydia Rodríguez, m.79), Lauren, Lloris (Xènia Pérez, m.70), Menayo; García (Boe Risa, m.62), Ianuzzi, Ana Vitoria (Bartel, m.62), Luany, Sarriegi, Otermín (Portales, m.70).

2- Juventus: Peyraud; Kullberg (Girelli, m.85), Harviken, Salvai, Cabronell; Godo (Lia Walti, m.70), Schatzer, Pinto (Brighton, m.90+3); Bonansea, Cambiaghi (Vangsgaard, m.70), Beccari (Lenzini, m.85).

Goles:

1-0. m.39: Amaiur Sarriegi. 1-1. m.45+4: Stolen Godo. 1-2. m.56: Bonansea.