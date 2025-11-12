El Barça suma y sigue en la Champions femenina: 3-0 al OH Leuven belga

El FC Barcelona mantiene su paso firme en Europa con otra victoria y se acerca a la clasificación directa a los cuartos de final. Esta vez el rival que se ha ido goleado del Johan Cruyff ha sido el OH Leuven belga: 3-0.

El Barça dominó a placer el partido de la tercera jornada de fase de liga de Liga de Campeones femenina y ganó con los goles de Putellas, Everaerts en propia puerta y Paredes.

Pese a que la insistencia del cuadro local sobre la portería de Seynhaeve fue propia de un asedio, las de Pere Romeu no consiguieron abrir la lata hasta que su rival topó con la mala fortuna en el añadido del primer tiempo. Y es que el cuadro belga, abonado al bloque bajo y unas líneas herméticas, defendió ante el monopolio azulgrana hasta que cometió un penalti sobre Caroline Graham Hansen.

La banda derecha del Barça, con Batlle y Vicky, fue un puñal constante imaginando jugadas de todos los colores para buscar el primero, pero las vigentes subcampeonas del torneo toparon una y otra vez con un bosque de piernas y los guantes de la portera belga.

Sin embargo, poco antes del silbido para el descanso, una de las futbolistas de Arno Van Den Abbeel pisó a la delantera noruega en un despeje, y Alexia Putellas penalizó el error desde los once metros, engañando en su disparo a la guardameta para marcharse al descanso con un marcador aún corto, pero más realista.

En el segundo tiempo, las azulgranas saltaron al césped con la sexta marcha puesta, y el rival, en la misma tónica, se abonó de nuevo a juntar líneas y buscar su escasa ofensiva en un juego reactivo y rápido. Sin embargo, el atractivo juego del Barcelona volvió a dar sus frutos cuando en el min.56 un centro de Graham Hansen que iba dirigido a Vicky López, ya con la caña lista, fue introducido dentro de la red en propia puerta por Everaerts.

Con los deberes hechos, el local buscó el tercero ante un rival que sólo inquietó en ocasiones aisladas y que la única vez que consiguió batir a Cata Coll en un balón largo fue anulada por la colegiada por posición antirreglamentaria.

Y, de hecho, el tercero llego en otra acción de balón parado; en un córner que sirvió Mapi León con su guante y que, de central a central, encontró a su compañera Irene Paredes entrando al segundo palo completamente sola. La zaguera vasca sacó a relucir su gran capacidad por arriba y, de un cabezazo, firmó el tercero en el min.67.

Pese a que las locales estuvieron muy cerca de aumentar su renta, entre múltiples ocasiones manifiestas e incluso un larguero, las de Romeu no lograron aumentar el gol ‘average’ -su objetivo más allá de los tres puntos-, pero siguen contando con el suficiente para hacer prevalecer su liderato por encima del OL Lyonnes, segundo y con también pleno de victorias en la tabla europea.

Ficha técnica:

3 - Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Aïcha, min. 68), Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Aitana Bonmatí (Schertenleib, min. 77), Aleixandri (Serrajordi, min. 68), Alexia Putellas; Vicky López, Graham Hansen (Kika Nazareth, min. 68), Pina (Pajor, min. 58).

0 - OH Leuven: Seynhaeve; Nagy (Conijnenberg, min. 63), Veefkind, Mertens, Everaerts; Jeslynn Kuijpers (Janssen, min. 63), Biesmans, Bosteels (Manon Heremans, min. 83); Reynders (Flo Heremans, min. 73), Pusztai, Dekker (De Ceuster, min. 46).

Goles:

1-0, m.46: Alexia, de penalti; 2-0, m.56: Everaerts, en propia meta; 3-0, m.67: Irene Paredes.