Albert Torres logra el oro mundial en la prueba de omnium

Tras once años de su oro en madison en Cali, Albert Torres ha logrado el más difícil todavía haciéndose con el oro mundial en la modalidad de omnium a sus 35 años. Tras llegar primero a la prueba definitiva, después de cosechar dos terceros puestos en la Tempo Race y la eliminación y un cuarto en el snatch, el español partía con una pírrica ventaja de cuatro puntos en una prueba de puntuación que se descontroló desde el principio.

00.38 min Albert Torres recibe el maillot arcoíris tras su oro mundial en omnium

Albert Torres, que se vio presionado desde el principio por ataques de varios de sus rivales más cercanos, no fue capaz de elegir bien las ruedas, haciendo que el alemán Augenstein fuese líder durante muchos momentos de la prueba. El español sí que pudo sumar 20 puntos tras 'doblar' al pelotón, colocándose primero a falta de 40 vueltas.

El danés Larsen volvió loca la prueba, doblando en dos ocasiones al pelotón y cogiendo ventaja en las diez últimas vueltas. Torres, visiblemente fatigado, no se pudo meter en el corte bueno y parecía perder sus opciones de oro, pero encontró un aliado en Blevins, el australiano. Sin jugarse nada, ganó el sprint definitivo, sumando 10 puntos y evitando que el danés arrebatase el mundial a Torres, que celebra así su segundo oro mundial.