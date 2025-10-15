Cristian Rodríguez ficha por Astana, última salida en el desahuciado equipo Arkéa
- La desaparición del equipo ciclista a final de 2025 agita el mercado y deja en el aire el futuro de varios ciclistas
- El francés Kévin Vauquelin fichó por INEOS mientras Raúl García Pierna correrá para Movistar Team en 2026
El ciclista español Cristian Rodríguez, ha fichado por un año con el equipo XDS Astana, informó el club kazajo este miércoles en un comunicado, precisamente, el mismo día en el que se ha anunciado la desaparición de Arkéa-B&B Hotels a finales de 2025, lo que está provocando que la mayoría de sus ciclistas se vean obligados a buscar un nuevo destino.
Los corredores más destacados, como Kévin Vauquelin, Raúl García Pierna y Amaury Capiot, que correrán el próximo año en INEOS, Movistar Team y Jayco AlUla, respectivamente, encontraron antes un nuevo equipo, mientras que el futuro de otros, especialmente los de menor perfil, es más incierto.
Rodríguez, nacido en El Ejido (Almería) hace 30 años, lleva diez temporadas como profesional y este año ha ganado la Mercan Tour Classic, fue segundo en la Andorra MoraBanc Classic y fue cuarto en el Tour de Jara.
"Estoy muy contento de unirme a un equipo tan grande como el XDS Astana Team. Es un equipo legendario con una larga historia, que lleva muchos años rindiendo al más alto nivel. Agradezco al equipo que haya creído en mí como ciclista y haré todo lo posible para corresponder a esa confianza", afirmó el andaluz.
"Estoy totalmente preparado para dar el 100 % por los objetivos del equipo y apoyar a mis nuevos compañeros. Al mismo tiempo, quiero seguir creciendo como ciclista profesional y buscaré oportunidades para dar lo mejor de mí en las carreras en las que el equipo confíe en mí. Estoy muy ilusionado con la nueva temporada", apuntó.
Mientras tanto, Alexandr Vinokurov, director general de Astana, explicó que el equipo llevaba "bastante tiempo" siguiendo al corredor español, del que dijo que "tiene un rendimiento constante" y "consigue buenos resultados en carreras que se adaptan a sus características y siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros, incluso en las grandes vueltas".
Kévin Vauquelin, a INEOS
El francés Kévin Vauquelin, séptimo en el Tour de Francia de este año, firmó el pasado 10 de octubre con Ineos Grenadiers por tres temporadas, según anunció el equipo británico.
Tras abrir nuevos caminos con una victoria de etapa en el Tour de Francia 2024 en Bolonia, el ciclista de 24 años confirmó su estatus en 2025 con un séptimo puesto en la clasificación general de la carrera ciclista más importante del mundo y un segundo puesto en el Tour de Suiza.
Ganador de carreras por etapas como la Étoile de Bessèges y el Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Vauquelin deja Arkéa-B&B Hotels, donde alcanzó un hito, para unirse a un equipo que busca volver a la cima. Un ciclista completo, también ha quedado segundo en dos ocasiones en la Flecha Valona.
Antes, en septiembre, Raúl García Pierna se unió al equipo Movistar Team a partir de 2026, atisbando, quizás, el anuncio de este 15 de octubre del mánager general del equipo Arkéa, Emmanuel Hubert, de que no había logrado encontrar patrocinadores para la próxima temporada, lo que significa, de facto, el fin del equipo al concluir la temporada 2025
La decisión deja sin empleo a unas 150 personas, incluyendo a 27 ciclistas del equipo masculino WorldTour, 13 del equipo femenino ProTeam y numerosos empleados.