Otro lesionado más para el Barça: Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral

Continúa el goteo de lesiones en el FC Barcelona. Robert Lewandowski volverá del parón de selecciones con una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y deja la incógnita para las próximas semanas. El club ha informado de la lesión sin indicar el tiempo de recuperación que "dependerá de la evolución", aunque este tipo de lesiones puedne dejar a un jugador fuera de los terrenos de juego durante unas cuatro o seis semanas. Un problema para la delantera azulgrana porque Ferran Torres también tuvo que volver de la concentración con España por una sobrecarga muscular, aunque podría estar el sábado ante el Girona.

Un problema para Hansi Flick que descarta directamete al polaco para el Clásico ante el Real Madrid que se jugará el próximo 26 de octubre. El jugador se ha sometido este martes a unas pruebas médicas al achacar dolores tras el encuentro clasificatorio para el Mundial 2026 de este domingo ante Lituania en el que marcó el 2-0. Lewandowski había descansado en el partido de este jueves ante Nueva Zelanda.

La enfermería del Barça es un entrar y salir de jugadores. Lewandowski se suma a la lista de lesionados en la que ya están Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Raphinha, Fermín y Lamine Yamal. Estos dos últimos encaran la recta final de su recuperación y ya se han entrenado en Barcelona con el duelo ante el Girona de este sábado como objetivo en el que Hansi Flick sólo dispone de Rashford, Ferran Torres y Roony Bardghji como únicos delanteros. Raphinha sigue sin pisar césped.