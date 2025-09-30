Carlos Alcaraz no da opción a Taylor Fritz y consigue en Tokio su octavo título de la temporada

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto al estadounidense Taylor Fritz, quinto en el ranking de la ATP, en la final del Abierto de Japón disputada este martes en Tokio por 6-4 y 6-4. Es el octavo título en lo que va de año para el número uno del mundo, el primero en el torneo nipón, que lleva sin conocer la derrota desde que cayera en Wimbledon frente a Jannik Sinner y suma 62 victorias en esta temporada, por sólo seis derrotas.

La capital del 'sol naciente' se vistió de gala para una final pocas veces vista entre dos tenistas del 'top 5', como la que enfrentó en 2011 a Rafa Nadal y Andy Murray. Alcaraz y Fritz, que lo ganó en 2022, venían de medirse recientemente en la Copa Laver, donde se impuso el norteamericano. El balance particular era de 3-1 a favor del español, que se reduce a 2-0 si se cuentan únicamente los partidos oficiales del circuito ATP.

Un vendaje compresivo en su tobillo izquierdo fue lo único que se vio del susto que se llevó el murciano en la primera ronda. Desde el primer punto se le vio moviéndose con soltura y buscando con sus golpes mover a Fritz, ajustando los mismos a las líneas. Tanto ajustó que se vio en el segundo juego con una bola de 'break' en contra; sólo un aviso.

Ambos se mostraron muy sólidos con sus primeros servicios, por lo que estaba por ver quién era el primero en bajar ese porcentaje. Fritz se puso algo nervioso en el quinto juego, doble falta incluida, y concedió una triple bola de rotura, pero Alcaraz la desperdició con errores no forzados. En el séptimo el mérito fue del californiano del Rancho de Santa Fe, salvando una subida a la red del español.

No fue sino hasta el noveno juego cuando el de El Palmar logró romper el servicio de Fritz, dejando atrás cinco bolas de 'break' desperdiciadas en los cuatro servicios anteriores del californiano. En el noveno juego se puso el español 5-4 y con servicio para ganar el primer set. Dejando atrás, el aviso del segundo juego, Alcaraz no volvió a conceder una sola bola de rotura en ese primer parcial y lo cerró con 6-4 en 47 minutos. Señal de que fue muy trabajado fue la asistencia del fisio que pidió Fritz en el descanso.