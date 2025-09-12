Marc Márquez, otra vez gran favorito al triunfo en San Marino

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha llegado a Misano sin opciones de cantar alirón ya en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, pero es el gran favorito para ganar otra vez este fin de semana, como ya ha demostrado este viernes.

A pesar de la derrota que tuvo que encajar el mayor de los Márquez frente a su hermano pequeño Alex (Ducati Desmosedici GP24) en Montmeló, la ventaja que acumula en la clasificación provisional del campeonato no hace sino confirmar que es una cuestión de tiempo que se proclame campeón del mundo por novena vez en su carrera deportiva y por séptima ocasión en la categoría reina.

Por si ello fuera poco, las estadísticas en el trazado de la Costa del Adriático le son favorables al de Cervera (Lleida), que se ha subido a lo más alto del cajón en tres ocasiones (2015, 2017 y 2019). Con todo, también sabe lo que es irse por los suelos en este circuito Marco Simoncelli, como le ocurrió en 2014; aunque se levantó, regresó a la carrera y acabó 15º en una lección de pundonor, recuerda Efe.

Una vez más, la atención estará centrada, en primera instancia, en la lucha de los dos hermanos Márquez, con un segundo eje de atención, obviamente, en la posible recuperación de un Francesco Bagnaia que continúa sin encontrar el camino con su Desmosedici GP25 y en la amplia representación de pilotos italianos que siempre se vienen arriba en las carreras de casa, añade la agencia.

De hecho, al líder del Mundial de MotoGP que ha hecho una mejor vuelta de 1:30.480 en la sesión de práctica oficial de este viernes, le han seguido un trío de motociclistas nacionales formado por Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el propio Pecco Bagnaia. Cuarto ha quedado Álex Márquez y quinto otro español, Joan Mir (Honda RC 213).