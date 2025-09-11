Perfil, recorrido, hora y dónde ver la Etapa 19 de la Vuelta a España entre Rueda y Guijuelo

La Vuelta Ciclista a España 2025 afronta este viernes una etapa de las que se pueden considerar tranquilas y preparadas para una llegada masiva que propicie una victoria al sprint. Etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, de 159 kilómetros por terreno llano, que te ofrecemos en directo a través de Teledeporte, La 2 y RTVE Play a partir de las 14:50 horas.

La victoria de Filippo Ganna en la contrarreloj individual de 12 kilómetros en Valladolid sirvió para que el portugués Joao Almeida lograra recortar 10 segundos al líder de la general, Jonas Vingegaard, quien defiende una renta de 40 segundos a falta de tres jornadas para finalizar la ronda española.

Etapa 19 de la Vuelta a España 2025: perfil y recorrido La etapa 19 de La Vuelta recibe el sobrenombre de 'gastronómica' por parte de la organización, dada la fama de sus ciudades señeras. Rueda (Valladolid), que se estrena como salida, es conocida por sus viñedos y Guijuelo (Salamanca), que sólo ha vivido una llegada anteriormente, por su jamón. En la edición de 1990, que ganó Julián Gorospe, se impuso en la meta guijuelense el colombiano Néstor Mora. Entre medias de las dos ciudades, ambas en Castilla y León, hay 159 kilómetros de recorrido llano, aunque con algunas subidas ligeras que acumulan un total de 1.500 metros de desnivel. Aunque el terreno sea llano, se corre a bastante altitud, puesto que nunca se baja de los 700 metros. Es la etapa que despide a la región antes de adentrarse en terreno madrileño y es antesala de la última etapa de montaña, que le discute la corona de 'reina' a la del Alto de L'Angliru. Según el director técnico de La Vuelta, el exciclista Fernando Escartín: "Etapa llana como antesala de la última jornada de montaña. Será la penúltima oportunidad para los velocistas que tendrán que poner a trabajar a sus equipos para asegurar la llegada al sprint. Si se forma una fuga numerosa podría poner en aprietos al pelotón".