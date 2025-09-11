Filippo Ganna vence la crono recortada de Valladolid y Joao Almeida estrecha la Vuelta

El ciclista italiano Filippo Ganna (13:00) (INEOS Grenadiers) se ha impuesto en la contrarreloj individual de 12 kilómetros de la etapa 18 de la Vuelta 2025, recortada en 15 km de los 27 previstos, para garantizar la seguridad de los corredores por las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech, en una jornada donde el transalpino se impuso al australiano Jay Vine por tan solo un segundo.

08.34 min Vuelta ciclista a España 2025 - Resumen 18ª etapa

El tijeretazo en el recorrido llano por Valladolid ha impedido que se produjeran mayores diferencias en la lucha por la clasificación general, donde el portugués Joao Almeida (UAE) tan solo logró recortar 10 segundos al líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ahora con 40 segundos de ventaja sobre el luso.

Como ya sucedió en 2023, Filipo Ganna ha hecho bueno los pronósticos que le colocaban como gran favorito en la especialidad contra el crono, en el homenaje de la carrera a Valladolid, primera meta de la historia de la Vuelta en 1935 que este año celebra su 90 cumpleaños.