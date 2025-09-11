Filippo Ganna vence la crono recortada de Valladolid y Joao Almeida estrecha la Vuelta
- El transalpino se impone por un segundo al australiano Jay Vine y el luso recorta 10 segundos a Vingegaard
- Sigue en directo la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España desde las 14:45 horas en Teledeporte y RTVE Play
El ciclista italiano Filippo Ganna (13:00) (INEOS Grenadiers) se ha impuesto en la contrarreloj individual de 12 kilómetros de la etapa 18 de la Vuelta 2025, recortada en 15 km de los 27 previstos, para garantizar la seguridad de los corredores por las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech, en una jornada donde el transalpino se impuso al australiano Jay Vine por tan solo un segundo.
El tijeretazo en el recorrido llano por Valladolid ha impedido que se produjeran mayores diferencias en la lucha por la clasificación general, donde el portugués Joao Almeida (UAE) tan solo logró recortar 10 segundos al líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ahora con 40 segundos de ventaja sobre el luso.
Como ya sucedió en 2023, Filipo Ganna ha hecho bueno los pronósticos que le colocaban como gran favorito en la especialidad contra el crono, en el homenaje de la carrera a Valladolid, primera meta de la historia de la Vuelta en 1935 que este año celebra su 90 cumpleaños.
Jay Vine se queda a un segundo
Con un tiempo de 13 minutos y 89 centésimas, el transalpino marcaba el mejor tiempo superando a otro de los favoritos, el neerlandés Daan Hoole, quien acabó cediendo ante Jay Vine, Ivo Oliveira, Kell O’Brien y Alec Segaert en una crono con hasta 14 campeones nacionales de la especialidad donde el español Abel Baderstone finalizó en la 46ª posición, a más de 1 minuto del ganador.
Juan Ayuso fue el primer corredor español en la línea de meta, en la decimosexta plaza, a 22 segundos del ganador, con Markel Beloki vigésimocuarto a 33" del mejor tiempo del día.
Los 56,2 km/h del subcampeón del mundo de la especialidad fue una barrera infranqueable para el rosario de corredores que iban cruzando la línea de meta mientras a Filippo Ganna le tocó esperar sentado en la cámara de ganadores por si alguien le arrebataba la primera plaza, algo que a punto estuvo de lograr el australiano Jay Vine, pero que finalmente no sucedió.
El italiano fue superado por varios corredores en el paso intermedio, pero nadie pudo batirle en una segunda parte de crono donde el ciclista de INEOS Grenadiers se mostró intratable.
Este viernes se disputa la etapa 19 de la Vuelta 2025 entre Rueda y Guijuelo, una jornada llana de 161,9 kilómetros que podría finalizar con una victoria al esprín, en la antesala de la etapa decisiva de la Sierra de Madrid el próximo sábado.