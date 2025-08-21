Alba Bautista y Lucía González, fuera de la final de aro y pelota en el Mundial de Río de Janeiro
- Con la suma de ambos ejercicios, Alba acabó 19º con un 54.200 y Lucía en 29º posición con 51.950
En la primera jornada del Mundial de gimnasia rítmica celebrado en Brasil, las gimnastas españolas Alba Bautista y Lucía González terminaron su primera participación en decimonovena y vigesimonovena posición en el concurso completo, tras realizar los ejercicios de aro y pelota, quedándose ambas fuera de las finales de ambos aparatos.
Alba Bautista, que terminó octava en el All Around de Valencia 2023 y que vuelve a competir tras una lesión en el tobillo izquierdo que la ha mantenido fuera del tapíz durante toda la temporada, fue más regular y completó su ejercicio de aro, al más puro estilo clásico, con una puntuación de 27.650, lo que la llevó a la 19º posición. Mientras, en el ejercicio de pelota, al ritmo de 'EaEa' de Blanca Paloma, acabó vigesimoprimera con una puntuación de 26.550. Con lo que la aragonesa no consiguió clasificarse para ninguna de las dos finales, acabando en 19º con una puntuación total de 54.200.
Su compañera Lucía González, que debutaba en su primer Mundial tras meterse en la final del All Around del Europeo del mes de junio, fue 47º en el ejercicio de aro con una puntuación de 24.800, a pesar de levantar a todo un pabellón con las canciones de Rihanna. Su rutina de pelota mejoró, ya que iba acompañada de una música que hacía honor a su nombre ('Lucía' de Joan Manuel Serrat). Sin embargo, acabó dicha clasificación en 14º lugar con un total de 27.150. Con estos resultados, la valenciana tampoco consiguió meterse en las primeras finales, debido a que terminó en vigesimonovena posición con una suma total de 51.950.
Grandes favoritas
La campeona olímpica de París 2024, la alemana Darja Varfolomeev, se clasificó en primer lugar para ambas finales, rompiendo la barrera de los 30 puntos en ambas ocasiones (30.600 en aro y 30.350 en pelota). La alemana también ocupa la primera posición en el All Around, aunque las clasificadas irán variando tras confirmarse los resultados de los ejercicios de mazas y cintas.
En el ejercicio de aro, Taisiia Onofriichuk se clasificó en segundo lugar igualando la marca de Varfolomeev, pero un desempate en la puntuación de ejecución la relegó al segundo puesto. La puntuación de la ucraniana de 27.550 en la rutina de pelota la dejó fuera de la final de dicho aparato, pero en tercera posición para el All Around.
La triple medallista de oro europea de 2025, la joven búlgara de 19 años Stiliana Nikolova, estuvo cerca de la alemana clasificandose para la final de pelota en segundo lugar con 29.400; y en tercera posición para la final de aro con 29.350. Actualmente, ocupa la segunda plaza en el concurso completo.
Mientras, la italiana Sofia Raffaeli, plata en el Mundial de Valencia 2023, campeona del Mundial de 2022 y bronce en París, fue consistente y terminó séptima y quinta en aro y pelota. Lo que la colocó en cuarta posición para el concurso completo.