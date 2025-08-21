Alba Bautista y Lucía González, fuera de la final de aro y pelota en el Mundial de Río de Janeiro

En la primera jornada del Mundial de gimnasia rítmica celebrado en Brasil, las gimnastas españolas Alba Bautista y Lucía González terminaron su primera participación en decimonovena y vigesimonovena posición en el concurso completo, tras realizar los ejercicios de aro y pelota, quedándose ambas fuera de las finales de ambos aparatos.

Alba Bautista, que terminó octava en el All Around de Valencia 2023 y que vuelve a competir tras una lesión en el tobillo izquierdo que la ha mantenido fuera del tapíz durante toda la temporada, fue más regular y completó su ejercicio de aro, al más puro estilo clásico, con una puntuación de 27.650, lo que la llevó a la 19º posición. Mientras, en el ejercicio de pelota, al ritmo de 'EaEa' de Blanca Paloma, acabó vigesimoprimera con una puntuación de 26.550. Con lo que la aragonesa no consiguió clasificarse para ninguna de las dos finales, acabando en 19º con una puntuación total de 54.200.

Su compañera Lucía González, que debutaba en su primer Mundial tras meterse en la final del All Around del Europeo del mes de junio, fue 47º en el ejercicio de aro con una puntuación de 24.800, a pesar de levantar a todo un pabellón con las canciones de Rihanna. Su rutina de pelota mejoró, ya que iba acompañada de una música que hacía honor a su nombre ('Lucía' de Joan Manuel Serrat). Sin embargo, acabó dicha clasificación en 14º lugar con un total de 27.150. Con estos resultados, la valenciana tampoco consiguió meterse en las primeras finales, debido a que terminó en vigesimonovena posición con una suma total de 51.950.