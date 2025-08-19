El conjunto español de gimnasia rítmica aspira a conseguir el oro en el Mundial de Río de Janeiro

Del 20 al 24 de agosto, las mejores gimnastas del mundo se reúnen en Río de Janeiro para el Mundial de Gimnasia Rítmica 2025, en el que interpretarán impresionantes actuaciones que combinan la potencia atlética con el talento coreográfico.

El Parque Olímpico de Río de Janeiro será el escenario del primer Mundial del nuevo ciclo olímpico. Para las gimnastas será una oportunidad ideal para poder adaptarse al nuevo código de puntos que las prevendrá en el camino a Los Ángeles 2028.

Un Mundial que se celebrará por primera vez, en sus 41 ediciones a lo largo de su historia, en un país sudamericano. Hasta Brasil viajarán la campeona olímpica y mundial, la alemana Darja Varfolomeev, junto a su gran rival, la italiana Sofia Raffaeli, bronce en París 2024 y medalla de plata en el Mundial 2023.

En esta competición participarán 320 gimnastas de 76 países diferentes, de las cuales, al menos, 109 son de competición individual.

Además de las grandes favoritas, otra de las aspirantes a ser medalla está la gimnasta brasileña, Bárbara Domingo, estrella indiscutible de la selección anfitriona y quien sueña con subir a su primer podio mundial. Fue finalista en Paris 2024 y acumula tres bronces en Copas del Mundo y la World Challenge Cup de la FIG.

España gran favorita Entre las aspirantes a subir a lo más alto está España. La delegación española cuenta con un conjunto fuerte tras colgarse la medalla de bronce en 2023. Además, Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz, Salma Solaun y Marina Cortelles desataron la locura, hace poco más de un mes, con el triple oro europeo de Tallin conseguido por primera vez en la historia de la gimnasia española. Y ahora, en el Mundial, esperan repetir hazaña. Al ritmo de una batucada propia de Brasil, es un conjunto que combina la ilusión de las más jóvenes con la experiencia de las veteranas. "Las más pequeñas tienen la ilusión y la motivación que a veces a las mayores se nos olvida. En cambio, nosotras las ayudamos a afrontar los nervios de la competición", decía a RTVE la capitana del equipo, Inés Bergua. Y es que las cinco integrantes van desde los 21 años (Inés Bergua es la mayor) hasta los 17, con Andrea Corral y Lucía Muñoz, como las más pequeñas. España parte como gran favorita para subirse al podio debido a que cuentan con la mayor nota de dificultad en ambos ejercicios (12.200 en cinta y 13.600 en el ejercicio mixto). En individual, destaca la presencia de Alba Bautista quien finalizó en octava posición tras el All-Around del pasado Mundial 2023, celebrado en Valencia. Alba vuelve a una competición tras recuperarse de una lesión en el pie izquierdo, que la ha mantenido fuera del tapiz durante toda la temporada. Y al ritmo de una reconocida Rihanna, Lucía González debutará en su primer Mundial con el carácter más canalla de la competición.