El conjunto español de gimnasia rítmica aspira a conseguir el oro en el Mundial de Río de Janeiro
- España parte como gran favorita debido a que cuentan con la mayor nota de dificultad
- El Mundial se podrá seguir desde el viernes 22 hasta el domingo 24 a través de Teledeporte y RTVE Play
Del 20 al 24 de agosto, las mejores gimnastas del mundo se reúnen en Río de Janeiro para el Mundial de Gimnasia Rítmica 2025, en el que interpretarán impresionantes actuaciones que combinan la potencia atlética con el talento coreográfico.
El Parque Olímpico de Río de Janeiro será el escenario del primer Mundial del nuevo ciclo olímpico. Para las gimnastas será una oportunidad ideal para poder adaptarse al nuevo código de puntos que las prevendrá en el camino a Los Ángeles 2028.
Un Mundial que se celebrará por primera vez, en sus 41 ediciones a lo largo de su historia, en un país sudamericano. Hasta Brasil viajarán la campeona olímpica y mundial, la alemana Darja Varfolomeev, junto a su gran rival, la italiana Sofia Raffaeli, bronce en París 2024 y medalla de plata en el Mundial 2023.
En esta competición participarán 320 gimnastas de 76 países diferentes, de las cuales, al menos, 109 son de competición individual.
Además de las grandes favoritas, otra de las aspirantes a ser medalla está la gimnasta brasileña, Bárbara Domingo, estrella indiscutible de la selección anfitriona y quien sueña con subir a su primer podio mundial. Fue finalista en Paris 2024 y acumula tres bronces en Copas del Mundo y la World Challenge Cup de la FIG.
España gran favorita
Entre las aspirantes a subir a lo más alto está España. La delegación española cuenta con un conjunto fuerte tras colgarse la medalla de bronce en 2023. Además, Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz, Salma Solaun y Marina Cortelles desataron la locura, hace poco más de un mes, con el triple oro europeo de Tallin conseguido por primera vez en la historia de la gimnasia española. Y ahora, en el Mundial, esperan repetir hazaña. Al ritmo de una batucada propia de Brasil, es un conjunto que combina la ilusión de las más jóvenes con la experiencia de las veteranas. "Las más pequeñas tienen la ilusión y la motivación que a veces a las mayores se nos olvida. En cambio, nosotras las ayudamos a afrontar los nervios de la competición", decía a RTVE la capitana del equipo, Inés Bergua. Y es que las cinco integrantes van desde los 21 años (Inés Bergua es la mayor) hasta los 17, con Andrea Corral y Lucía Muñoz, como las más pequeñas.
España parte como gran favorita para subirse al podio debido a que cuentan con la mayor nota de dificultad en ambos ejercicios (12.200 en cinta y 13.600 en el ejercicio mixto).
En individual, destaca la presencia de Alba Bautista quien finalizó en octava posición tras el All-Around del pasado Mundial 2023, celebrado en Valencia. Alba vuelve a una competición tras recuperarse de una lesión en el pie izquierdo, que la ha mantenido fuera del tapiz durante toda la temporada. Y al ritmo de una reconocida Rihanna, Lucía González debutará en su primer Mundial con el carácter más canalla de la competición.
Previo tras el Europeo de Tallin
Hablando de grandes favoritas, no deja de ser una evidencia que vuelvan a subir al podio las gimnastas que lo hicieron en el Europeo de Tallin, de hace poco más de dos meses. En el concurso completo individual, la ucraniana de apenas 17 años, Taisiya Onofrichuk, se hizo con el oro tras obtener una puntuación total de 117.800. La medalla de plata fue para Stiliana Nikolova con 116.700; y el bronce para, la ya mencionada, Darja Varfolomeev, con una suma total de los cuatro aparatos de 115.150. Lo que, para sorpresa, quedó a la italiana Sofia Raffaeli (4º) sin medalla con una puntuación de 114.950.
Por otro lado, en las finales por conjuntos, que estuvieron muy igualadas, España se subió a lo más alto del podio con una suma total de 53.800 acabando primera clasificada en ambos ejercicios (cinco cintas y tres pelotas con dos aros). Seguida de Israel, que se hizo con la plata tras conseguir una puntuación de 49.500. Y el bronce fue para Hungria con 48.150 total.
Orden de salida de las gimnastas españolas
Miércoles 20 de agosto, individual (pelota y aro) a las 00:35h
Jueves 21 de agosto, individual (mazas y cinta) a las 21:10
Sábado 23 de agosto, conjuntos (cinco cintas y ejercicio mixto) a las 22h
Las finales comenzarán el domingo 24 de agosto a partir de las 16:00 con la competición individual