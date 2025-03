Otra obra de arte de Lamine Yamal para el tridente más goleador del momento

Aunque la estadística es un gran apoyo para seguir el fútbol, afortunadamente aún se sigue viendo con los ojos. Un órgano que Lamine Yamal se encarga de estimular en cada partido (que se dice pronto) con algún regate, una filigrana, una asistencia o un gol.

El tanto de este martes ante el Benfica hizo que unos se llevaran las manos a la cabeza, otros exclamaran "Oh" y unos cuantos, como Araújo, agitaran la mano en señal de incredulidad. Además de la victoria y el 'show', apuntó su nombre en la historia de la Champions como el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido.

Un gol a la altura del de Francia en la Eurocopa

El futbolista no dio por perdido un balón que se marchaba por la banda, lo recuperó, se dio la vuelta y encargó a Tomás Araújo. En un recorte marca de la casa se perfiló de cara a puerta y con un toque digno de los mejores creadores del mundo dibujó una rosca perfecta y sutil que se coló por toda la escuadra de Trubin. Yamal casi paró el tiempo en los dos segundos que tardó en salir el balón de su pie y entrar en las redes.

Bromeaba el jugador después del 3-1 que le daba el pase al Barça a los cuartos y compraba su nueva creación con el histórico gol que le marcó a Francia: "Este gol está al nivel del de la Eurocopa. Siempre intento ese chut y hoy ha salido". El jugador acalló el runrún que había alrededor de su falta de gol en los últimos partidos, después de no ver puerta desde el 6 de febrero ante el Valencia en Copa del Rey.

También fue realista y confesó que el pase a Raphinha en el primer gol era, en realidad, un disparo a puerta: "Le tengo que dar las gracias porque en el primer gol he intentado chutar, me ha salido el pase y él la ha metido", reía Yamal mientras reforzaba la figura de un Raphinha muy fuerte en la actual Champions y en camino por la lucha del Balón de Oro. Gavi también le dijo "que no mintiera" que había sido un chut y no una asistencia." Al final salió el pase, que era lo importante"