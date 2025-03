El mejor Vinicius basta al Real Madrid para ganar al Rayo en un duelo de golazos en el Bernabéu

El Real Madrid se ha impuesto al Rayo Vallecano en un duelo con un nombre propio, Vinicius Jr. El brasileño, que no pasaba por su mejor momento de juego, generó varias ocasiones, dio un palo y marcó un golazo en una jugada individual que puso el momentáneo 2-0. El Rayo, que compitió muy bien, sobre todo tras el gol de Pedro Díaz, sigue con su mala racha en LaLiga y se aleja aún más de los puestos europeos.

Vinicius y Mbappé dinamitan el partido en 5 minutos

En un partido en el que se preveían rotaciones, Ancelotti tan solo dejó fuera de su once a Courtois, Rüdiger, Mendy y Valverde. Y los titulares saben que no hay mejor forma de llegar al euroderbi que dejando una buena sensación en LaLiga, y de paso recuperando a varios jugadores de cara a la Champions League. Vinicius no tardó en demostrar que su bache de juego ya estaba superado, generando tres ocasiones de peligro en los primeros 15 minutos. Dos grandes jugadas individuales mareando a Ratiu no encontraron rematador en el área, y en la que él sí remató el balón se estrelló en la madera.

En el minuto 30 fue el brasileño quien habilitó a Mbappé en un pase largo, para que el galo regatease con fortuna y un par de rebotes a Lejeune para abrir el marcador. Sin tiempo para respirar, Vinicius sacó de la nada el 2-0 con una jugada de dibujos animados, regateando a varios rivales como en un patio de colegio y definiendo con la pierna derecha al palo corto.