La estadounidense Cadillac competirá en el Mundial de Fórmula 1 a partir de 2026

La marca de automóviles estadounidense Cadillac tendrá equipo en la Fórmula 1 a partir de 2026, con el apoyo de TWG Motorsports y General Motors, cumpliendo así con los requisitos marcados por la competición y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), por lo que la parrilla de la F1 pasará a tener 11 equipos y 22 pilotos.

"Se ha confirmado que el equipo Cadillac de Fórmula 1 ha recibido la aprobación final para unirse al deporte, con el equipo -que está respaldado por TWG Motorsports y General Motors (GM)- listo para formar parte de la parrilla de F1 en 2026. La FIA y la Formula One Management han anunciado que el equipo Cadillac de Fórmula 1 ha cumplido con los requisitos para unirse a los 10 equipos existentes a partir del próximo año", informó la F1.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, admitió que "el compromiso de General Motors de traer un equipo Cadillac a la Fórmula 1 fue una demostración importante y positiva de la evolución" de este deporte. "Quiero dar las gracias a GM y TWG Motorsports por su compromiso constructivo durante muchos meses y esperamos dar la bienvenida al equipo en la parrilla a partir de 2026", expresó.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, apuntó que esta noticia "marca un momento transformador" en la F1, dando un "paso progresivo para el campeonato". "La ampliación del Mundial a un undécimo equipo en 2026 es un hito. GM/Cadillac aporta energía fresca, alineándose con las nuevas regulaciones de la FIA 2026 y marcando el comienzo de una era emocionante para el deporte", señaló.

11 equipos y 22 pilotos

"La presencia del equipo Cadillac de Fórmula 1 en el 'paddock' inspirará a futuros competidores y aficionados. Su entrada refuerza nuestra misión de superar los límites del automovilismo al más alto nivel", agregó Ben Sulayem.

Mientras que Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, cree que se sientan las bases de "un extraordinario equipo". "Estamos acelerando nuestros esfuerzos: ampliando nuestras instalaciones, perfeccionando las tecnologías más avanzadas y continuando reuniendo talentos de primer nivel", dijo.

Finalmente, el presidente de GM, Mark Reuss, se mostró "increíblemente agradecido" por el apoyo de la FIA y la Fórmula 1. "La emoción no hace más que crecer a medida que nos acercamos a mostrar la experiencia en ingeniería de GM en el prestigioso escenario mundial de la F1", reconoció.

El anuncio llega después de que se confirmaran nombramientos en los últimos meses, como el del ex director deportivo de Marussia, Graeme Lowdon, como director del equipo, y el del veterano del sector Russ O'Blenes, como director general de TWG GM Performance Power Units, que contribuirá a que Cadillac se convierta en un equipo 'full works' -todo gestionado por ellos- a finales de la década.

El equipo Cadillac, con bases en Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte), Warren (Michigan), y Silverstone (Inglaterra), ha reunido un equipo de más de 200 personas que trabajan en aerodinámica, desarrollo de chasis y componentes, software y simulación desde que se anunció la oferta del equipo para ingresar a la Fórmula 1, y el trabajo de desarrollo continúa, según la F1, a buen ritmo antes de unirse a la parrilla en 2026.

Cadillac ya intentó incorporarse a la competición en 2026 con el apoyo de Andretti, pero la F1 negó esa opción al entender que la marca global no aportaba valor al Mundial. Con ellos, las posturas se distanciaron, pero la alianza con el grupo TWG ha convencido a la F1, que tendrá 22 pilotos y 11 equipos en el año de cambio de normativa.