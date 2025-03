El atletismo español apunta alto en los Europeos de Apeldoorn 2025

Hasta 36 atletas españoles compiten desde este jueves en los Campeonatos de Europa de atletismo Short Track en Apeldoorn (Países Bajos), donde Ana Peleteiro en el triple salto, Quique Llopis en los 60 m vallas y el relevo 4x400m femenino se perfilan como las principales opciones de medalla en una delegación que aspira a superar los dos metales de la pasada edición en Estambul 2023.

"Me siento en mi mejor momento de forma de toda mi carrera. Creo que aún no he tocado de hecho, ni mucho menos. Esa madurez es lo que realmente me va a hacer encontrar ese trampolín", afirmaba Ana Peleteiro a principios de semana en una declaración de intenciones de cara a la cita neerlandesa.

La gallega, que ya subió a lo más alto del podio en triple salto en los Europeos en pista cubierta de Glasgow 2019 y que fue plata en Torún 2021, afronta la competición después de ganar el oro en los Campeonatos de España de Madrid con una marca de 14,33 metros.

Otro atleta que llega en plena ola ganadora es Quique Llopis, que en una semana ha igualado hasta en dos ocasiones el récord de España que compartía con Orlando Ortega, tras imponerse en los 60 metros vallas de los pasados Campeonatos de España Short Track y de la reunión de Madrid, última cita de Circuito Mundial Oro en pista cubierta, con un tiempo de 7.48 segundos.