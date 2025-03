Flick, sobre el partido de Champions ante el Benfica: "Si jugamos como en los dos últimos meses, irá bien"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado confiado en las posibilidades que tiene su equipo de salir victorioso en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Benfica y ha dicho que si juegan "como en los dos últimos meses" cree que "irá bien", aunque también ha advertido de que se enfrentan a "uno de los mejores equipos de la Champions".

"Siempre estoy centrado en el siguiente partido, así que puedo decir que el Benfica es el rival más difícil. No creo que sea bueno pensar en si eres favorito, siempre nos centremos en el siguiente partido. Hay que dar todo en cada partido, no solo en Champions, también en la Liga", ha manifestado el alemán en la rueda de prensa previa al duelo ante los portugueses.

Flick ya sabe lo que es sufrir en la casa del Benfica, donde el pasado mes de enero empataron a cuatro en un partido de locos en el Estadio Da Luz de Lisboa, donde los azulgrana se vieron contra las cuerdas en muchos momentos del partido que tuvieron que remontar. Un pasado cercano del que ha tomado buena nota el entrenador, que no ha querido dar ninguna pista de su posible 'once'.

"Me gusta muchísimo cómo juegan con el balón, tienen muy buena dinámica, juegan por ambos lados. Es muy difícil defenderse de la estrategia que propone este equipo, pero hemos entrenado muy bien y estamos más que preparados", ha enfatizado el alemán ante las preguntas de los periodistas.

Cuestionado sobre si el partido del miércoles es una buena oportunidad para intentar cerrar la eliminatoria en Lisboa, Flick ha respondido con sentido común, sabedor de la dificultad que tiene enfrentarse a los portugueses.

No da pistas sobre el 'once' que sacará en Lisboa

"Claro, hay que pensar que hay la vuelta, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Champions. Lo han hecho muy bien, tienen mucha confianza y juegan muy bien. Nosotros tenemos que ser mejores que ellos", ha destacado.

Flick, además de no dar ninguna pista sobre la alineación titular que sacará sobre el césped del Estadio Da Luz, ha dejado en duda la presencia de Gavi. "Ya veremos, ayer no se entrenó porque no se sentía bien, pero tenemos que esperar. Tendrá una visita con el doctor antes de decidir".

Y aunque pueda jugar ante el Benfica, el alemán tampoco ha dado pistas sobre si será él o Dani Olmo el que salga desde el inicio.

"Gavi pude jugar en diferentes posiciones, puede hacerlo en defensa y también tiene buena dinámica cuando tiene el balón, sabe cómo jugar, lo está haciendo muy bien. También tenemos jugadores como Dani, que le gusta jugar en esta posición y es muy bueno marcando goles", ha aseverado.

Donde tampoco se ha 'mojado' ni un pelo el técnico del Barcelona ha sido sobre los rumores que apuntarían a una posible vuelta de Neymar la próxima temporada: "Esto es tarea de otras personas del club, no la mía".

Este miércoles, el Barcelona visita la casa del Benfica en los octavos de final de la Champions League, en una fase de la competición donde ya no queda margen para el error.